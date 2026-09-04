Atizapán de Zaragoza, Méx.- Por su posible participación en los delitos de homicidio múltiple, interrupción del embarazo y por crueldad a los seres sintientes, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”.

Ambos sujetos son investigados por el hallazgo de cuatro personas sin vida al interior de un departamento en la Zona Esmeralda del municipio de Atizapán de Zaragoza, entre quienes están Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, una mujer con cuatro meses de embarazo, una menor de edad, otra mujer y un canino.

El tecladista de la banda fue encontrado sin vida junto a su familia. Foto: Instagram.

La Fiscalía mexiquense precisó que tras tener conocimiento de los hechos, pasaron 8 horas con 45 minutos de actos de investigación para detener a los sujetos; primero fue a Gerardo “N” y luego a Diego Sebastián “N”, “este último, por su condición de múltiple nacionalidad y situación económica, era altamente susceptible de abandonar el país para evadir la acción de la justicia”.

El arresto de estos sujeto se hizo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCDMX), luego de tener el reporte sobre el hallazgo de las personas, lo que ocurrió en un domicilio ubicado en Bosque de Amates, fraccionamiento Grand Viure, a las 00:40 horas del miércoles 2 de septiembre.

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De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, los investigados podrían ser sentenciados a una pena de entre 25 y 70 años de cárcel por cada víctima. 04/09/2026. | Foto: Especial.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, los investigados podrían ser sentenciados a una pena de entre 25 y 70 años de cárcel por cada víctima.

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Por el delito de maltrato y crueldad a los seres sintientes en agravio de una canina de raza Golden Retriver, la pena podría ser de 3 a 6 años de prisión.

Y por el delito de interrupción del embarazo, cometido en agravio del producto de la gestación, podrían ser sentenciados a una pena de 5 a 10 años de prisión.

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