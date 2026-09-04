Tlalnepantla.- La mañana de este viernes serán trasladados al Penal de Barrientos Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", detenidos tras el hallazgo sin vida de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula, su hija Sofía, así como Aleyda, trabajadora doméstica, dentro de un departamento en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.

El plazo constitucional de 48 horas para resolver la situación jurídica de ambos se vence a las 10:00 de la mañana de hoy, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

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“Serán trasladados desde el Complejo Central de la Fiscalía del Estado de México al Centro de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla”, puntualizó la institución.

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Los sujetos serán puestos a disposición de la autoridad judicial por presuntamente estar involucrados en el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, y su familia.

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Los cuerpos fueron hallados dentro de un departamento ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.

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