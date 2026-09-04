El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Juan Carlos Valencia González, señalado por autoridades de Estados Unidos como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuenta con una orden de detención con fines de extradición y tiene doble nacionalidad.

Durante la conferencia matutina en Zacatecas, el funcionario fue cuestionado sobre si existía un requerimiento de las autoridades estadounidenses para detener y eventualmente extraditar a Valencia González, a quien el gobierno de Estados Unidos identifica como uno de los principales dirigentes de la organización criminal.

“Sí, tiene orden de extradición también y tiene doble nacionalidad”, respondió García Harfuch.

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El secretario también confirmó que el gobierno mexicano coincide con la evaluación de las autoridades estadounidenses respecto a que Valencia González ocupa actualmente una posición de liderazgo dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Harfuch explicó que desde que el gobierno federal comenzó a referirse públicamente a la estructura del grupo criminal se había identificado la existencia de diversos liderazgos regionales, entre los cuales Valencia González destaca por encima de otros.

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“Desde el inicio mencionamos aquí en una conferencia mañanera que había líderes regionales y él es el que más resalta de los líderes regionales de Cártel Jalisco”, señaló.

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La declaración del titular de Seguridad ocurre luego de que autoridades estadounidenses señalaran a Valencia González como el nuevo líder del CJNG, tras los cambios registrados en la estructura de mando de la organización criminal.

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El reconocimiento del gobierno mexicano sobre su papel dentro del grupo criminal se suma al requerimiento de extradición que pesa sobre él y a la confirmación de que cuenta con doble nacionalidad.

De acuerdo con Harfuch, el gobierno federal ya tenía identificado a Valencia González dentro de la estructura regional del CJNG, aunque ahora su posición adquiere mayor relevancia ante los señalamientos de Estados Unidos que lo ubican como cabeza de la organización.

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