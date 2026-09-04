​La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo despejado a medio nublado después del mediodía en la Ciudad de México para este viernes 4 de septiembre.

​Se esperan lluvias ligeras e intervalos de chubascos que pueden acompañarse de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Aunque para este día no hay condiciones para tiempo severo, se prevén precipitaciones de 15 milímetros.

​Durante el día, los vientos soplarán de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

​En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 27° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

Después del mediodía se prevé ambiente caluroso, cielo despejado a medio nublado, #lluvias ligeras e intervalos de chubascos que pueden estar acompañados de actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.



🌡#Temperatura máxima: 27 °C

🌡#Temperatura mínima: 14 °C… pic.twitter.com/P2yqlBxdSg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 4, 2026

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