Metrópoli | 04-09-26 | 10:06 | Actualizada | 04-09-26 | 10:09 |

​La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo despejado a medio nublado después del mediodía en la para este viernes 4 de septiembre.

​Se esperan lluvias ligeras e intervalos de chubascos que pueden acompañarse de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Aunque para este día no hay condiciones para tiempo severo, se prevén precipitaciones de 15 milímetros.

​Durante el día, los vientos soplarán de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

​En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 27° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

afcl

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