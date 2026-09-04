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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo despejado a medio nublado después del mediodía en la Ciudad de México para este viernes 4 de septiembre.
Se esperan lluvias ligeras e intervalos de chubascos que pueden acompañarse de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Aunque para este día no hay condiciones para tiempo severo, se prevén precipitaciones de 15 milímetros.
Durante el día, los vientos soplarán de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 27° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
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