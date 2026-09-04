Culiacán. - El hermano del síndico de Tepuche, en Culiacán, de nombre Manuel Enrique Ramirez Gonzalez, quien había sido privado de su libertad y apareció herido de bala, falleció en un hospital a causa de las lesiones, por lo que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones por su homicidio.

Se conoce que esta persona de 48 años fue privada de la libertad por personas armadas, pero por la mañana, en circunstancias aún no esclarecidas, su familia lo encontró herido de bala por lo que lo trasladaron a un hospital en un vehículo privado.

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El personal médico muy temprano notificó a las autoridades de seguridad y justicia el ingresó de un paciente de nombre Manuel Enrique, con heridas de bala, por lo que se dispuso un operativo de resguardo del lugar.

Los datos que se conocen señalan que las autoridades no han logrado contactar al síndico de Tepuche, David Guadalupe Ramirez Gonzalez, quien en el pasado mes de abril resultó electo para ocupar el cargo municipal en Culiacán, por lo que se desconoce su paradero.

Ninguna autoridad ha dado a conocer las circunstancias en las que fue encontrado herido Manuel Enrique, el cual falleciò horas despùès, cuando recibìa asistencia mèdica en un hospìtal de la ciudad.

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