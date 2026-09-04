¡Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Plan? 🎙️✨ En esta ocasión tenemos un invitado de lujo en la cabina "Miguel Inzunza", uno de los cantautores, compositores y productores más talentosos de la escena musical en México.

Con más de 26 años de trayectoria, Miguel se sienta a platicar con nuestros conductores sobre el lanzamiento de su ambicioso proyecto musical: Nocturnos, un disco doble dividido en dos volúmenes (La Noche del Mar y La Noche de la Ciudad) que explora la dualidad de la vida contemplativa y el ambiente bohemio urbano.

En esta charla sin filtros y llena de buen humor, abordamos temas cruciales sobre la evolución y el estado actual de la industria de la música:

La amenaza de la Inteligencia Artificial: ¿Cómo funcionan los "artistas bot" en Spotify y por qué representan un problema para los músicos independientes y oyentes?

¿Cómo funcionan los "artistas bot" en Spotify y por qué representan un problema para los músicos independientes y oyentes? Colaboraciones de culto: La historia detrás de sus canciones junto a grandes figuras como Leonel García, El David Aguilar y Javier Ruival.

La historia detrás de sus canciones junto a grandes figuras como Leonel García, El David Aguilar y Javier Ruival. Música en vivo: Miguel nos regala un palomazo acústico exclusivo en la cabina.

Miguel nos regala un palomazo acústico exclusivo en la cabina. Anécdotas del equipo: ¡Nuestro reportero confiesa cómo terminó "funado" por el Fandom de BTS (ARMY) durante una cobertura de prensa!

¡Nuestro reportero confiesa cómo terminó "funado" por el Fandom de BTS (ARMY) durante una cobertura de prensa! Conciertos y acústica: Analizamos los mejores y peores escenarios de México, desde la acústica perfecta del Centro Cultural El Cantoral hasta los retos de audio en recintos masivos.

#¿QuePlán? #MiguelInzunzaNocturnos #MiguelInzunza #TrovaMexicana #Música #trova #podcast#musicaenvivo#eluniversal

💬 Déjanos tu comentario:

Recuerda seguir a "¿Qué Plan?" en Spotify: 🎧 https://open.spotify.com/show/2f9DImdF8zauVMSsJ1SAfQ?si=4618337fc0cb4c7e

[Publicidad]

Míranos en YouTube ▶️

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbwFGEcytlOUkY95uS2gwIA2NYhT8iKil

¿Qué Plan? ✨🎬

[Publicidad]

Marlem Suárez y César González, reporteros de espectáculos de EL UNIVERSAL echan chismecito sobre películas, series, estrenos y conciertos.