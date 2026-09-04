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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Plan? 🎙️✨ En esta ocasión tenemos un invitado de lujo en la cabina "Miguel Inzunza", uno de los cantautores, compositores y productores más talentosos de la escena musical en México.

Con más de 26 años de trayectoria, Miguel se sienta a platicar con nuestros conductores sobre el lanzamiento de su ambicioso proyecto musical: Nocturnos, un disco doble dividido en dos volúmenes (La Noche del Mar y La Noche de la Ciudad) que explora la dualidad de la vida contemplativa y el ambiente bohemio urbano.

En esta charla sin filtros y llena de buen humor, abordamos temas cruciales sobre la evolución y el estado actual de la industria de la música:

  • La amenaza de la Inteligencia Artificial: ¿Cómo funcionan los "artistas bot" en Spotify y por qué representan un problema para los músicos independientes y oyentes?
  • Colaboraciones de culto: La historia detrás de sus canciones junto a grandes figuras como Leonel García, El David Aguilar y Javier Ruival.
  • Música en vivo: Miguel nos regala un palomazo acústico exclusivo en la cabina.
  • Anécdotas del equipo: ¡Nuestro reportero confiesa cómo terminó "funado" por el Fandom de BTS (ARMY) durante una cobertura de prensa!
  • Conciertos y acústica: Analizamos los mejores y peores escenarios de México, desde la acústica perfecta del Centro Cultural El Cantoral hasta los retos de audio en recintos masivos.

#¿QuePlán? #MiguelInzunzaNocturnos #MiguelInzunza #TrovaMexicana #Música #trova #podcast#musicaenvivo#eluniversal

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Marlem Suárez y César González, reporteros de espectáculos de EL UNIVERSAL echan chismecito sobre películas, series, estrenos y conciertos.

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