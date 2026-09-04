Aldo Rendón reapareció en redes sociales desde la cama de su casa, tras abandonar "La casa de los famosos México" por problemas de salud, el stylist admitió que extraña a "La Jefa", a sus amigos y a Yahir, y aunque afirma que lo dio todo, confiesa que tuvo que solicitar su salida porque su estado de salud ya no era sostenible dentro del reality que tendrá un nuevo habitante este domingo.

Rendón comentó que al darse cuenta que era uno de los favoritos para ganar, "no se hubiera enfermado", sin embargo pidió votos para sus favoritos que están en la competencia: Karina Torres, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz.

Aldo sorprendió a los habitantes, al público y a la propia Galilea Montijo con la noticia de su salida del reality, sin embargo, compartió que no tuvo otra opción.

"Me salí, más allá de las fantasías que se les ocurren inventar, me salí porque estaba a uno de entregar el equipo allá adentro", expresó.

Sin entrar en detalles explicó que está en un mal estado físico y que tiene temas que arreglar, puntualizó que está en vías de recuperación para poder estar al cien.

"Ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos pero evidentemente estoy jodido, tengo unos temas que arreglar; estoy ya en recuperación, en vías de estar pronto al cien"

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Adelantó que cuando los médicos lo autoricen podría estar en una de las galas ante de que concluya el reality.

"En cuanto los doctores me den luz verde se los juro que voy a estar en alguna gala".

Galilea Montijo adelantó en el programa "Hoy", que este domingo, a través del carrusel de la casa, ingresará un nuevo habitante, y aunque no dio pistas sobre quién se trata, en redes circula fuerte la versión de que se trata de Yeri Mua, creadora de contenido, cantante y empresaria de 24 años.

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