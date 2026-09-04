El Poder Judicial de la Federación respaldará y apoyará dar respuesta a los trabajadores al servicio del Estado en sus justas demandas laborales, aseguró la ministra Yasmín Esquivel, durante un encuentro sostenido con líderes sindicales de la Central FSTSE.

Encabezados por Marco Antonio García Ayala, los dirigentes expusieron los temas más sentidos que urgen resolver en favor de más de 2 millones de empleados públicos como son basificación de personal, puntual revisión de las condiciones generales de trabajo, pago de una mejor pensión, revisión a la reforma laboral de 2019 y el apoyo para que se nombre a un titular del Inapam, institución que cumple 6 años sin director.

Ante este panorama y si no resolvemos demandas laborales, no podemos asegurar que existe justicia en México, aseguró a quien la ministra, ello de acuerdo a un comunicado de la FSTSE.

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Yasmín Esquivel fue recibida por el líder nacional de esta central, Marco A. García Ayala y los dirigentes sindicales en el Salón "Presidentes de la FSTSE", ubicado en el piso 8 de la sede nacional, donde recorrió la galería de retratos de todos los que han sido dirigentes de la central burocrática.

Asistieron al encuentro magistradas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como autoridades del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, quienes dieron cuenta de lo provechoso que resultó el conversatorio.

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Los líderes sindicales de las instituciones del país plantearon a la ministra Esquivel Mossa los pendientes en materia de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado. Cada una de las exposiciones recibieron respuesta y compromiso de la ministra para ser solucionadas.

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No puede haber justicia social, dijo la ministra, sin respeto a los derechos y a la dignidad de quienes están al servicio del Estado.

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Tras agradecer al líder nacional de la FSTSE la invitación al conversatorio con los dirigentes sindicales, la ministra resaltó que el encuentro permitió no olvidar la importancia que juega la seguridad jurídica, el Estado de Derecho y la responsabilidad que tienen las instituciones para atender las demandas de quienes hacen posible los planes y programas del gobierno federal.

En su momento, Marco A. García Ayala planteó llevar a cabo una agenda laboral con los temas laborales más preocupantes, a fin de buscar periódicamente solución a cada uno de ellos.

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