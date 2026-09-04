En TikTok, los comentarios se han convertido en un espacio para hacer bromas, compartir reacciones y conectar con otras personas. Ahora esta plataforma, busca llevar esa interacción un paso más allá con nuevas herramientas que permiten comentar con voz, crear encuestas y compartir hasta nueve fotografías en una sola publicación.

De acuerdo con TikTok, diariamente se comparten más de mil 700 millones de comentarios. Por ello, la compañía anunció varias actualizaciones que buscan ampliar las posibilidades para que creadores y usuarios participen en las conversaciones.

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Comentarios que también se escuchan

Una de las novedades son los Comentarios de voz, que permiten publicar y escuchar mensajes de audio directamente debajo de cualquier video. Para utilizarlos, basta con tocar el ícono del micrófono en el cuadro de comentarios y grabar un mensaje de hasta 60 segundos.

Una vez publicado, cualquier persona podrá tocarlo para escucharlo. TikTok señala que esta opción busca facilitar reacciones que pueden resultar más naturales al hablar que al escribir, ya sea para reírse de un meme o cantar con un creador de contenido. Esta función se lanzarán a nivel mundial durante el próximo mes.

La plataforma suma voz, encuestas y carruseles de fotos para ampliar las formas de reaccionar y conversar dentro de los videos. Foto: Especial

Tu audiencia también puede decidir

Los Comentarios de encuesta están pensados para que el creador de algún contenido involucre directamente a sus seguidores en algunas decisiones. Al tocar el ícono de encuesta, se puede elegir hasta cinco opciones de respuesta y establecer cuánto tiempo estará habilitada la votación.

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Los resultados podrán consultarse directamente desde la sección de comentarios, lo que permitirá conocer en tiempo real hacia dónde se inclina la conversación. Así, una comunidad podrá ayudar a decidir desde qué cocinar hasta cuál será la temática del siguiente video. Esta función ya está disponible globalmente.

Un álbum también cabe en un comentario

TikTok también amplió los comentarios fotográficos. Con los Comentarios de carrusel fotográfico, los usuarios podrán agregar hasta nueve fotos en un solo comentario. Así, por ejemplo, podrán responder a un video sobre viajes con varias imágenes de sus propias vacaciones sin tener que elegir solo una.

Además, los Comentarios de Live Photo permitirán subir este tipo de imágenes directamente desde la galería, con un efecto de movimiento similar al de un GIF que permitirá previsualizar el momento antes de ver la imagen completa.

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Los Comentarios de Live Photo ya están disponibles en todo el mundo, mientras que los Comentarios de carrusel fotográfico se habilitarán globalmente durante el próximo mes.

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