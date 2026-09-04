Naucalpan.- A las 13:00 horas llegaron al panteón Los Cipreses los cuerpos de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa Ana Paula y su hija Sofía, quienes serán sepultados en un acto privado.

Las carrozas fúnebres salieron a las 12:05 del día de los velatorios de Gayosso Santa Mónica, en el municipio de Tlalnepantla, para llegar a Jardines del Tiempo, Cementerio Los Cipreses.

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El sitio está ubicado en Ex Hacienda Las Ánimas del municipio de Naucalpan, donde se dieron cita familiares y amigos del tecladista de la banda Camilo Séptimo, así como de su esposa, Ana Paula.

La pareja, junto con su hija Sofía, quien tenía 3 años de edad, serán sepultados luego de ser hallados dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.

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