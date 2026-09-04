Tlalnepantla.- Los cuerpos de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula y su hija de tres años de edad, Sofía, serán sepultados en el panteón Los Cipreses, ubicado en Ex Hacienda Las Ánimas del municipio de Naucalpan.

El cortejo fúnebre avanza acompañado de familiares y amigos que esperan darle el último adiós a la familia del tecladista de la banda Camilo Séptimo.

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Luego de ser velados en Gayosso Santa Mónica, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, durante el pasado jueves, el servicio funerario continúa para que la pareja y su hija sean sepultados este viernes, luego de ser privados de la vida al interior de su domicilio en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.

Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Sus cadáveres junto con el de Aleyda, una joven de 21 años de edad que colaboraba con ellos con tareas domésticas, fueron localizados la tarde del pasado martes 1 de septiembre en un departamento del fraccionamiento Grand Viure.

Mientras que las dos personas detenidas y que presuntamente estarían relacionadas con su muerte, Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", fueron ingresados esta mañana al Penal de Barrientos, en Tlalnepantla.

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