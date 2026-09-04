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Este viernes 4 de septiembre, se pondrá en marcha una nueva jornada del futbol mexicano.
La Fecha 7 del Apertura 2026 de la Liga MX iniciará con el duelo entre el FC Juárez y el Pachuca en La Frontera.
Después de que los Bravos y los Tuzos se enfrenten en el estadio Olímpico Universitario, el sábado se disputarán otros tres partidos.
El Atlético San Luis, las Chivas, los Tigres, el Necaxa, el Atlas y el Atlante entran en acción con el objetivo de sumar una victoria que les permita escalar peldaños en la tabla.
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El último día de activida será el domingo, cuando el Cruz Azul reciba al Santos en el estadio Banorte.
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Estos serán los cinco juegos que se realizarán este fin de semana con normalidad, ya que los otro cuatro faltantes se tuvieron que reprogramar por la Leagues Cup.
El Pumas vs León se jugará el jueves 10 se septiembre en punto de las 21:00 horas.
El Puebla vs Toluca se pasó para el martes 15 de septiembre a las 19:00 horas.
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Mientras que el América vs Tijuana y el Querétaro vs Monterrey tuvieron que moverse, incluso, de mes.
El duelo entre las Águilas y los Xolos será el 28 de octubre y el de los Gallos Blancos y los Rayados será el 14 de noviembre.
Cabe resaltar que, como es habitual, no todos los partidos de la Liga MX serán transmitidos por televisión abierta.
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¿Cuáles partidos de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX se transmitirán por televisión abierta?
- FC Juárez vs Pachuca
- Fecha: Viernes 4 de septiembre
- Hora: 21:00
- Estadio: Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One
- Tigres vs Necaxa
- Fecha: Sábado 5 de septiembre
- Hora: 19:00
- Estadio: Universitario
- Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One
- Atlas vs Atlante
- Fecha: Sábado 5 de septiembre
- Hora: 21:00
- Estadio: Jalisco
- Transmisión: Canal 5/TUDN/ViX Premium/Layvtime YouTube
- Cruz Azul vs Santos
- Fecha: Domingo 6 de septiembre
- Hora: 17:00
- Estadio: Banorte
- Transmisión: Canal 5/TUDN/ViX Premium/Layvtime YouTube
- América vs Tijuana
- Fecha: Miércoles 28 de octubre
- Hora: 21:00
- Estadio: Banorte
- Transmisión: Canal 5/TUDN/
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