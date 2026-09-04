Los rostros en los banquillos de la Liga MX cada vez son más desconocidos para muchos, pero esto no es sinónimo de malos resultados. Probablemente, Víctor Vucetich (Tigres), Miguel Herrera (Atlante), Antonio Mohamed (Toluca) y Guillermo Almada (América), sean los más reconocidos en este Apertura 2026. En el caso del Turco, es el que más tiempo lleva con su equipo; llegó en diciembre de 2024.

Sin embargo, este certamen de la Liga MX ha sido también una muestra de que la baraja se renueva, y hay nombres como Hernán Crespo (Atlas), Javier Gandolfi (León), Esteban González (Querétaro) o Gerardo Espinoza (Puebla), quienes no superan los 30 partidos al frente de sus respectivos clubes y hoy, después del primer tercio del torneo, los tienen en zona de Liguilla.

“En el futbol mexicano es así y lo sabemos, es complicado hablar de proyectos. Simplemente, uno espera ir cada una de las jornadas y por eso me enfoco así, ya después veremos qué sucede”, declaró el DT de La Franja, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

En México, el futbol cada vez se parte más y la brecha económica marca la pauta para competir por el título o, simplemente, aspirar por un boleto a la Liguilla. Así lo ve Espinoza en este naciente proyecto.

“Partimos desde un tema económico y desde luego que muchas ocasiones —y como en todas las Ligas— se vuelve complicado. Por eso, siempre hablo de formas futbolísticas, de orden, de intensidad, porque considero que es la forma para competir”, agregó.

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