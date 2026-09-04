Donald Trump dijo que Venezuela todavía “no está lista” para tener elecciones democráticas y elogió a Delcy Rodríguez por estar haciendo un “muy buen trabajo”. Cuándo, bajo qué condiciones y quién decidirá que los venezolanos finalmente están listos, eso no lo explicó. Pero la Casa Blanca sí ha establecido sus prioridades: primero petróleo; después democracia. Brenda Estefan, analista internacional, nos habla al respecto.

En otros temas: Sheinbaum pide austeridad. Pero parece que los de Morena la leen diferente / Durante años, endeudarse fue barato para los gobiernos. Ahora los mercados comienzan a exigir mayores rendimientos por su dinero.

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