Nación | 04-09-26 | 05:58 |

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pidió no adelantar vísperas con respecto a posibles aumentos al IEPS en el Paquete Económico 2027.

En conferencia de prensa, señaló que la Cámara Baja recibirá el paquete por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, el próximo martes 8 de septiembre, y “hasta en tanto no lo reciban formalmente no se debe apresurar la discusión sobre su contenido".

“Va a haber mucho diálogo con los sectores económicos. Les ofrezco desde aquí que vamos a platicar con todos los sectores. La Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto estarán en plena disposición para reunirse con todos antes de dictaminar estos instrumentos jurídicos, económicos y financieros”, declaró.

Subrayó que no se van a apresurar y solicitó a diputados que “no lo hagamos hasta que nos presenten formalmente el Paquete Económico, y sobre el contenido del mismo discutimos y deliberamos. Vamos a aceptar reuniones con todos los sectores que se sientan afectados para escucharlos”, aseguró.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]