Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pidió no adelantar vísperas con respecto a posibles aumentos al IEPS en el Paquete Económico 2027.

En conferencia de prensa, señaló que la Cámara Baja recibirá el paquete por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, el próximo martes 8 de septiembre, y “hasta en tanto no lo reciban formalmente no se debe apresurar la discusión sobre su contenido".

“Va a haber mucho diálogo con los sectores económicos. Les ofrezco desde aquí que vamos a platicar con todos los sectores. La Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto estarán en plena disposición para reunirse con todos antes de dictaminar estos instrumentos jurídicos, económicos y financieros”, declaró.

Subrayó que no se van a apresurar y solicitó a diputados que “no lo hagamos hasta que nos presenten formalmente el Paquete Económico, y sobre el contenido del mismo discutimos y deliberamos. Vamos a aceptar reuniones con todos los sectores que se sientan afectados para escucharlos”, aseguró.

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