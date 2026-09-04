El copal envuelve la calle de Alfarería en el corazón de Tepito, donde el altar de la Santa Muerte congrega a los fieles más devotos. Destacan Fanny y su familia, quienes cargan con orgullo sus imágenes desde San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero. En septiembre, el fervor se tiñe de verde, blanco y rojo. Como parte de su manda, la familia viste a sus niñas blancas con vistosos trajes patrios adornados con listones y encajes brillantes.

La vistosa muda de ropa que viste la Santa Muerte celebra el inicio del mes patrio, en un ritual donde se unen la fe y la identidad. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Los trajes adornados con listones y encajes brillantes emulan los colores de la Bandera de México. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Familia devota a la Santa Muerte visitó el altar en el barrio de Tepito y como manda colocó vestidos con los colores patrios a sus niñas blancas. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

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