Culiacán.— En medio de la guerra entre grupos delictivos que vive Sinaloa desde hace casi dos años, la entidad registra este 2026 un aumento en los asesinatos de mujeres, ubicándose a la cabeza en este delito a nivel nacional.

Del 1 de enero al 31 de agosto, Sinaloa contabilizó 85 muertes violentas de mujeres, de acuerdo con cifras de colectivos; la mayoría de los crímenes ocurrió en Culiacán, Mazatlán y Escuinapa. Tan sólo entre julio y agosto sumaron 37 casos, 43.5% del total.

Estas cifras difieren de las oficiales, que marcan 76 asesinatos en el mismo periodo.

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Estos asesinatos se incrementaron al tiempo que la violencia se acrecentó en el sur de la entidad. Datos de colectivos reflejan que en los primeros ocho meses del año los asesinatos de mujeres se concentraron en Culiacán, con 44; Mazatlán, 18, y Escuinapa, 10.

Las cifras son más preocupantes si se toma en cuenta que 2025 cerró con 102 asesinatos de mujeres.

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De acuerdo con el Reporte de Género del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a julio de este año Sinaloa registró 54 feminicidios, la cifra más alta en el país, y 10 homicidios dolosos, para un total de 64 muertes violentas.

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En el mismo periodo, el municipio con mayor número de feminicidios de todo el país fue Culiacán, con 34 casos.

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Fuente: Elaboración propia

Señala fiscalía venta de drogas

Los recientes asesinatos de Mireya, de 50 años, vendedora de jaibas; de la estilista Karolina, de 33 años, frente a su hijo; el de Yuridia, de 36 años, comerciante atacada cuando llevaba a su hijo al kínder, tienen dos cosas en común: todos ocurrieron en Escuinapa y todas ellas eran jefas de familia.

Pero para la fiscalía estatal los rasgos recurrentes en las investigaciones llevan a un vínculo con el narcomenudeo. La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo precisa que los asesinatos presentan “características relacionadas con conductas encaminadas a la venta de drogas al menudeo, sin que ello implique que ellas se dedicaran a esa actividad, sino por sus relaciones sentimentales o de amistad” con personas dedicadas a cometer ilícitos.

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Dijo que, en los últimos dos meses, en las indagatorias de los asesinatos de mujeres no se hallaron evidencias o denuncias por violencia intrafamiliar o de género.

Piden no prejuzgar

Rocío Avendaño Gálvez, del colectivo Mujeres Activas Sinaloenses, expone que no se puede prejuzgar estas muertes violentas, mucho menos presumir, sin comprobación total, su posible relación indirecta en actividades ilícitas.

Cuestionó el hecho de que la fiscalía vincule sus muertes al narcomenudeo, cuando las cifras oficiales hablan de que la mayoría de los casos se registraron como feminicidios. Criticó que la autoridad judicial revictimice a las mujeres, al señalar que sus muertes tienen una relación con el narco.

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Añadió que si bien estas muertes violentas se consideran feminicidio en la investigación, al cerrarse las carpetas el delito cambia a homicidio doloso. También destacó que “en municipios pequeños, los institutos de las mujeres operan sin programas, políticas públicas y sin presupuesto, por lo que son ajenos a lo que sucede en el sector femenino”.

Uno de los colectivos feministas más activos ante esta situación es Orquídeas Moradas de Escuinapa, que reclama una ausencia de las autoridades ante esta escalada de muertes y condena la revictimización. “Ya no basta con contar mujeres asesinadas ni con hablar de prevención una vez al mes. ¿Alguien está estudiando qué está pasando en Escuinapa? ¿Se están identificando patrones, contextos de vulnerabilidad, factores de riesgo? ¿Existe un diagnóstico que explique por qué estamos viviendo este nivel de violencia?”, cuestionó el colectivo en redes sociales el pasado 25 de agosto.

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Respuesta oficial

En este contexto, la respuesta oficial de la titular del Instituto Municipal de las Mujeres en Escuinapa, Cecilia López Burgueño, es que la violencia en su conjunto supera su capacidad de atención.

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A nivel estatal, ni siquiera hay una repuesta... A más de dos meses de haber asumido la titularidad de la Secretaría de la Mujer en el estado, Brenda García Félix no respondió a las solicitudes de escuchar sus puntos de vista y acciones implementadas ante los asesinatos de mujeres.

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El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, aseguró que es obvio que se requiere un cambio en las estrategias de seguridad e inhibición del delito en la entidad.

Señaló que “el hecho de que el número de mujeres asesinadas en lo que va del año sea casi el doble de las víctimas del año pasado en el mismo lapso habla de que algo no funciona”.

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Lo que más alarma, dijo, es que municipios como Mazatlán y Escuinapa, donde este delito era mínimo, ahora ocupan segundos y terceros lugares en cuanto al número de mujeres asesinadas.

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