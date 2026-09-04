Atizapán de Zaragoza, Méx.— El robo de dinero en efectivo y criptomonedas es una de las líneas de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como posible motivo de los homicidios de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo; su esposa Ana Paula, de 35 años y cuatro meses de embarazo; su hija Sofía, de tres años, y Aleyda Romero, de 21, quien trabajaba con la familia, el 1 de septiembre en el fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda.

La indagatoria tomó esa dirección a partir de las primeras declaraciones de Diego Sebastián Rosen Ferlini, de 51 años, socio de Meléndez, y Gerardo Cisneros Bejarano, de 52 años, chofer de Rosen Ferlini, quienes permanecen bajo resguardo ministerial.

Los dos hombres fueron detenidos en la Ciudad de México y, de acuerdo con la información disponible, permanecen ante el Ministerio Público por los delitos de cohecho y resistencia. Por el multihomicidio, hasta el cierre de esta edición no se les había cumplimentado orden de aprehensión.

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La relación empresarial entre Rosen Ferlini y el tecladista forma parte de las diligencias.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de la víctima y que presuntamente aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio.

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El vehículo en el que se trasladaron los detenidos fue localizado por las autoridades en Héroes Tecámac, sección Bosques, en el municipio de Tecámac. El automóvil forma parte de los elementos de la investigación.

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Mientras la fiscalía estatal avanza en la reconstrucción de los hechos, el hijo de seis años de la pareja permanece bajo el resguardo de familiares.

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El niño fue localizado con vida y sin lesiones dentro de una de las recámaras por policías municipales y elementos de la Marina. Después fue puesto a salvo y entregado a su familia.

La fiscalía mexiquense no lo ha entrevistado hasta ahora. Su declaración no forma parte de las diligencias realizadas con el objetivo de salvaguardar su integridad, indicaron las autoridades.

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La investigación continúa para establecer si el robo de dinero en efectivo y criptomonedas corresponde al motivo del ataque y determinar la responsabilidad de los dos detenidos.

Fue la tarde del 1 de septiembre, entre las 17:20 y las 19:40 horas, cuando el tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, y los integrantes de su familia fueron asesinados.

Sus cuerpos fueron localizados en su vivienda ubicada sobre la calle Bosque de Amantes, luego de que un amigo de la familia reportó a la policía municipal que no tenía contacto con ellos.

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Al llegar al domicilio, los elementos localizaron a Jonathan Meléndez y a su esposa Ana Paula con las manos maniatadas y un impacto de arma de fuego en la cabeza. Su hija Sofía también tenía un disparo en la cabeza.

Aleyda Romero, joven de 21 años que trabajaba con la familia, fue localizada sin vida con un impacto de arma de fuego en la espalda. En otra parte del inmueble, las autoridades hallaron a un perro, la mascota, sin vida y con las patas maniatadas.

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“Triste y lamentable”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como una situación “muy triste y lamentable” el multihomicidio.

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“Ya hay detenidos y se conocen las causas de una disputa que tenía la familia con otra familia”, declaró durante su conferencia matutina de ayer.

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Con información de Salvador Corona y Enrique Gómez

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