El Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga informó que 41 médicos residentes y de alta especialidad se encontraban hospitalizados y estables a causa del brote de gastroenteritis infecciosa reportado el pasado 31 de agosto.

Detalló que el brote está asociado temporalmente al consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional, por lo que éste se suspendió de manera inmediata.

“El evento fue identificado el 31 de agosto, cuando se registró un incremento súbito de personas con síntomas gastrointestinales. De acuerdo con la información disponible, 135 médicos residentes y de alta especialidad presentaron síntomas, principalmente dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito”, detalló el hospital.

Señaló que los médicos hospitalizados reciben tratamiento, y “todos se encuentran estables y bajo vigilancia médica”.

Como parte de la investigación se realizaron estudios de laboratorio que corroboraron la presencia de Salmonella spp, en los casos analizados; en dos de ellos se identificó además coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).

“Ante esta situación el Hospital General de México suspendió de manera inmediata el servicio subrogado de comedor para médicos residentes y mantiene una estrategia de búsqueda y seguimiento de casos entre las personas potencialmente expuestas”, refirió.

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Autoridades del hospital aseguraron que se suspendió de manera inmediata el servicio subrogado del comedor y que la investigación sigue. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Investigación sigue adelante

La investigación epidemiológica sanitaria continúa para determinar la fuente específica de contaminación y establecer las medidas adicionales de prevención y control, detalló.

En entrevista con EL UNIVERSAL, varios médicos residentes del hospital tuvieron opiniones encontradas sobre el servicio del comedor gratuito.

Uno de ellos contó que los alimentos son buenos y el trato de quienes atienden el comedor es cordial, además de que les ahorra el gasto en comida.

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“En alrededor de cinco años que tengo como residente, he recibido un buen trato de los que atienden el comedor, los alimentos son buenos y nos ayudan en nuestra economía”, dijo un residente que pidió no publicar su nombre.

Detalló que del total de afectados 24 médicos residentes laboran en el área de Cirugía y otros ocho están adscritos al área de Endoscopia.

Añadió que uno de sus compañeros se encuentra hospitalizado, y desde el inicio quienes se enfermaron fueron atendidos de manera adecuada e, incluso, les dieron la posibilidad de que se atendieran de forma externa. Aseguró que uno de los residentes se encontraba en terapia intensiva.

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Sin embargo, el médico cirujano Adrián Rivas, en su cuenta de X, afirmó que 10 residentes se encontraban en terapia intensiva por el brote de salmonela.

“No es la primera vez. Varios médicos me han confirmado que a cada ratito hay uno que otro caso, pero en este caso fueron más de 150. A pesar de que el Hospital General de México redujo el número de casos, lo tuvo como que no pasó nada, [pero] hay más de 10 médicos en terapia intensiva en este momento”, aseguró.

Otro de los residentes entrevistado por EL UNIVERSAL criticó la higiene del espacio para servir los alimentos y relató que frecuentemente hay agua estancada en una parte del piso.

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Uno más agregó que ha percibido malos olores en el comedor y ha observado cucarachas en el lugar.

“He visto agua estancada en varias ocasiones y he percibido mal olor. Me ha tocado encontrar piedras o cascarones de huevo en los alimentos, y hasta he visto cucarachas en el comedor”, afirmó una residente que prefirió el anonimato para evitarse problemas.

En las entrevistas, relataron que el Hospital General de México cuenta con dos comedores.

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Uno es para el personal del nosocomio y es administrado por la Secretaría de Salud, y el otro es para los residentes y está a cargo directamente de las autoridades del Hospital General de México.

La mayoría de los residentes entrevistados señalaron que no se habían enterado del brote de gastroenteritis infecciosa hasta que la noticia fue publicada en los medios de comunicación. Y a algunos les preguntaron el martes pasado (1 de septiembre) si habían presentado algún síntoma de infección.

UNAM apoya a estudiantes

Por su parte, la Facultad de Medicina de la UNAM informó que ayer recibió el reporte de un brote de enfermedad diarreica entre residentes y estudiantes de cursos de posgrado de alta especialidad en el Hospital General de México.

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Tras conocer los casos, autoridades de la División de Estudios de Posgrado acudieron al hospital para investigar lo ocurrido, dar seguimiento y brindar apoyo al estudiantado afectado.

La facultad no precisó el número de personas enfermas, la causa del brote ni el estado de salud de residentes y alumnos.

Indicó que permanecerá atenta a su evolución y necesidades, además de mantener la coordinación con las autoridades hospitalarias para proporcionarles el acompañamiento requerido.

Las personas que necesiten apoyo pueden comunicarse con la División de Estudios de Posgrado al teléfono 55 5623 7264 o mediante el correo electrónico comunicacion@fmposgrado.unam.mx (mailto: comunicacion@fmposgrado.unam.mx).

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