Todo está listo para que vuelva a rodar el balón en el futbol mexicano y comience una nueva jornada.

Este viernes 4 de septiembre, se pondrá en marcha la Fecha 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El FC Juárez y el Pachuca serán los encargados de inaugurar la nueva jornada sobre la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez.

Los Bravos le harán los honores a los Tuzos en La Frontera, con el objetivo de quedarse con la victoria en casa.

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Para los fronterizos es indispensable sumar puntos, ya que, hasta el momento, sólo ha sufrido derrotas.

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Con seis descalabros consecutivos, el equipo que ahora dirigirá Gustavo Lema se encuentra en el fondo de la tabla.

Además, cuenta con la peor ofensiva (+3) y la peor defensiva (-19) del Apertura 2026, por lo que atraviesa uno de los peores momentos de su corta historia.

Por su parte, el Pachuca llega con una racha de cinco encuentros en fila sin poder ganar, con saldo de tres derrotas y dos empates.

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La única ocasión que pudo sumar de a tres fue en la Jornada 1 del torneo cuando vencieron (0-3) a los Pumas en el estadio Olímpico Universitario.

Por tal motivo, los Tuzos también necesitan comenzar a obtener unidades para no rezagarse en la clasificación.

Ambos equipos están obligados a no perder, si todavía tienes las aspiraciones de clasificar a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

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En La Frontera, los Bravos tienes tres juegos al hilo sin perder con los hidalguenses, con marca de un triunfo y dos empates.

Cabe resaltar que el partido entre el FC Juárez y el Pachuca será transmitido por televisión abierta.

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Horario y canales para ver EN VIVO HOY FC Juárez vs Pachuca