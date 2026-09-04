Matemáticas se convirtió en la carrera mejor pagada de México, con un ingreso mensual promedio de 29 mil 887 pesos, y desplazó a Medicina, que ocupó el primer lugar durante los tres años anteriores, revela el informe “Compara Carreras 2026”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En el extremo contrario se encuentra Diseño curricular y pedagogía, cuyos profesionistas perciben en promedio 15 mil 934 pesos al mes. Entre ambas carreras existe una diferencia cercana a 14 mil pesos mensuales, equivalente a una brecha de 47%.

El IMCO analizó las condiciones laborales de 65 licenciaturas y 14 carreras técnicas a partir de indicadores como ingresos, desempleo, informalidad, riesgo laboral y vinculación entre los estudios y el empleo.

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¿Cuáles son las 10 carreras mejor pagadas?

Matemáticas encabeza el listado con un ingreso promedio mensual de 29 mil 887 pesos, seguida de Medicina, con 27 mil 823, y Finanzas, con 27 mil 290 pesos.

Las 10 carreras con los ingresos más elevados son:

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1. Matemáticas: 29 mil 887 pesos mensuales.

2. Medicina: 27 mil 823 pesos.

3. Finanzas: 27 mil 290 pesos.

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4. Arquitectura: 26 mil 822 pesos.

5. Ciencias políticas: 26 mil 95 pesos.

6. Electrónica y mecánica: 25 mil 953 pesos.

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7. Construcción e ingeniería civil: 25 mil 603 pesos.

8. Diseño industrial de moda e interiores: 25 mil 503 pesos.

9. Planeación, evaluación e investigación educativa: 25 mil 490 pesos.

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10. Ciencias computacionales: 24 mil 983 pesos.

¿Cuáles son las carreras peor pagadas?

Diseño curricular y pedagogía ocupa el último lugar del listado, con un ingreso promedio de 15 mil 934 pesos mensuales. Le siguen Orientación educativa y Trabajo y atención social, con salarios inferiores a 16 mil 300 pesos.

Las 10 carreras con los menores ingresos son:

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1. Diseño curricular y pedagogía: 15 mil 934 pesos mensuales.

2. Orientación educativa: 16 mil 240 pesos.

3. Trabajo y atención social: 16 mil 266 pesos.

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4. Ciencias sociales: 17 mil 56 pesos.

5. Sociología y antropología: 17 mil 137 pesos.

6. Terapia y rehabilitación: 17 mil 141 pesos.

7. Gastronomía y servicios de alimentos: 17 mil 532 pesos.

8. Formación docente en preescolar: 17 mil 620 pesos.

9. Nutrición: 17 mil 773 pesos.

10. Literatura: 17 mil 973 pesos.

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El salario no lo es todo

El IMCO advirtió que las condiciones laborales asociadas con una carrera no pueden evaluarse únicamente por el ingreso, pues profesionistas con remuneraciones similares pueden enfrentar tasas muy diferentes de desempleo e informalidad.

Terapia y rehabilitación presenta la informalidad más elevada, con 52%; le siguen Veterinaria, con 42%; Gastronomía y servicios de alimentos, 41%; Literatura, 39%, y Criminología y criminalística, 38%.

En contraste, Desarrollo de software y Finanzas tienen una tasa de informalidad de 11%; Formación docente en secundaria, 12%, y Formación docente en primaria y Tecnologías de la información y cómputo, 15%.

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El informe señala que las carreras con mejores remuneraciones suelen estar asociadas con condiciones laborales más estables, aunque esta relación no se presenta en todos los casos. Estomatología y odontología, por ejemplo, combina ingresos superiores al promedio con un mayor riesgo de desempleo o informalidad.

54% no trabaja en lo que estudió

La edición 2026 de “Compara Carreras” midió por primera vez la vinculación entre la formación profesional y el empleo, y encontró que 54% de los profesionistas mexicanos trabaja en una ocupación que no está directamente relacionada con lo que estudió.

Quienes ejercen su carrera reciben un promedio mensual de 25 mil 964 pesos, mientras que los profesionistas que trabajan fuera de su campo ganan 20 mil 862 pesos, una diferencia de 20%.

La mayoría de quienes no ejercen su profesión ocupa puestos que no requieren una licenciatura. Más de 1.2 millones trabajan en actividades de apoyo administrativo, ventas y comercio, equivalentes a uno de cada cinco profesionistas en esa situación.

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Medicina general registra la mayor vinculación entre estudios y trabajo, pues 81% de sus egresados ejerce la profesión. En el extremo contrario aparecen los Planes generales de ciencias sociales, con sólo 8%; Ciencias computacionales y Diseño curricular y pedagogía, con 9% cada una, y Comunicación y periodismo, con 21%.

Pese a las diferencias entre carreras, el IMCO destacó que la educación superior mantiene beneficios laborales: los profesionistas ganan en promedio 74% más que las personas que únicamente concluyeron el bachillerato.

Entre 2020 y 2025, el ingreso promedio mensual de los profesionistas aumentó 10.2% en términos reales, al pasar de 16 mil 151 a 17 mil 795 pesos. En ese periodo, la tasa de desempleo disminuyó de 5% a 3%, pero la informalidad aumentó de 22% a 24%.

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De las 65 licenciaturas analizadas, 62 registran ingresos superiores a los de 2020. Matemáticas acumuló el mayor crecimiento real, cercano a 41%, mientras que Formación docente en secundaria presentó una reducción de 3%.

El IMCO propuso incorporar información sobre ingresos, desempleo, informalidad, costos y oportunidades regionales en la orientación vocacional desde la educación media superior, con el fin de que estudiantes y familias puedan comparar las condiciones asociadas con cada carrera.

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