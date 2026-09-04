El Real Betis y el Real Madrid son los encargados de inaugurar la Jornada 4 de la Temporada 2026-27 de LaLiga.

Los Béticos le hacen los honores a los Merengues en el estadio La Cartuja, con el objetivo de quedarse con la victoria.

Para los dos equipos, los tres puntos son más que importantes para sus aspiraciones en la campaña.

Por un lado, el conjunto de Manuel Pellegrini necesita el triunfo para instalarse en la zona de los puestos europeos.

De momento, se encuentra ubicado en la séptima posición de la tabla con seis unidades de nueve posibles, gracias a que derrotó a la Real Sociedad y al Valencia.

Sin embargo, viene de perder en la pasada fecha con el Levante, por lo que deberá regresar a la senda del triunfo.

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Mientras que el Real Madrid deberá sumar de a tres para mantenerse en la lucha por el primer lugar de la clasificación.

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Gracias a que ha ganado los tres encuentros que ha disputado hasta el momento (Espanyol, Real Sociedad y Málaga), la escuadra de José Mourinho se encuntra en la segunda posición, sólo por detrás del Barcelona.

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Al tener dos goles menos anotados que el club blaugrana, los madridistas no son los superlíderes de España.

Por tal motivo, necesitan seguir obteniendo victorias para aprovechar algún descuido que tengan los Culés.

Cabe resaltar que los verdiblancos acumulan cuatro juegos consecutivos sin perder con los de La Casa Blanca, con marca de tres empates y una derrota.

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La última ocasión que se enfrentaron, terminaron empatando (1-1), en duelo correspondiente a la Jornada 32 de la pasada temporada de LaLiga.

Cabe resaltar que el partido entre el Real Betis y el Real Madrid no será tranmsitido, en nuestro país, por televisión abierta.

Este será el único partido de la Jornada 4 de la Liga de España que se jugará hoy, el resto se disputarán el sábado, domingo y lunes.

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