Uno de los problemas que históricamente ha enfrentado el futbol mexicano es la escasez de oportunidades para los delanteros nacionales. La constante llegada de atacantes extranjeros ha reducido los espacios para los talentos locales, obligando a muchos de ellos a buscar en el extranjero los minutos y la confianza que no encuentran en la Liga MX.

Uno de esos casos es el de Ronaldo Cisneros, canterano de Chivas, quien actualmente atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera lejos de México. El atacante ha logrado consolidarse como una de las figuras más destacadas del futbol centroamericano, convirtiéndose en pieza clave de su equipo tanto en el ámbito local como internacional.

Lee también Olympiacos incluye a 'Hormiga' González en su plantilla para la Europa League

El ahora delantero de la Liga Deportiva Alajuelense, uno de los clubes más importantes y exitosos de Costa Rica, ha respondido con goles a la confianza recibida. Su protagonismo ha quedado reflejado en la Copa Centroamericana, torneo que reúne a las mejores escuadras de la región y donde se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes de la competencia.

Hasta el momento, Cisneros lidera la tabla de goleo del certamen con cuatro anotaciones, una cifra que confirma su gran nivel y su olfato goleador. Sus actuaciones no han pasado desapercibidas entre la afición rojinegra, que cada jornada reconoce su entrega y capacidad para marcar diferencias en el área rival.

Lee también Julián Quiñones se reencuentra con el gol en Arabia Saudita tras las críticas

[Publicidad]

Ronaldo Cisneros se formó en las fuerzas básicas de Guadalajara y debutó en la Liga MX con Santos Laguna antes de pasar por clubes como Zacatepec, Tapatío y Chivas. A lo largo de su carrera también fue un habitual en las selecciones juveniles de México. Antes de llegar al futbol de Costa Rica, tuvo un paso en la MLS con el Atlanta United.

f