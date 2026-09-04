Durante sus 102 años de existencia, IFA se ha consolidado como uno de los foros más importantes para el lanzamiento de innovaciones. Este año, la feria de tecnología, considerada la más importante de Europa, inició actividades este 4 de septiembre y concluirá el 8 de septiembre.

Según los organizadores del evento, en 2026 se espera la asistencia de alrededor de 220 mil personas provenientes de más de 120 países. Asimismo, más de 190 marcas de 49 países se dan cita para mostrar los productos y servicios que marcarán tendencia en el futuro próximo.

Históricamente, en este foro se han presentado innovaciones trascendentes, como los primeros televisores. Incluso, Albert Einstein pronunció un discurso de apertura en los años treinta y, más recientemente, en IFA se presentaron productos como el Blu-ray, las pantallas 8K y las primeras phablets.

Este 2026, marcas como LG, Anker, Xiaomi, Sharp, Roku, DJI, Sony, TCL, Philips, Panasonic, Hisense, Bosch, Siemens y AMD, entre muchas otras, se dieron cita para presentar sus novedades y mostrar hacia dónde apuntan las tendencias tecnológicas.

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Este evento reúne a más de 190 marcas que presentan innovaciones. Foto: IFA

Inteligencia artificial y hogares conectados

En particular, LG exhibe pantallas que integran inteligencia artificial gracias a su procesador α11 AI Gen3. Además de ofrecer imágenes inmersivas, profundas y nítidas, estos equipos incorporan funciones de aprendizaje automático enfocadas en la personalización, como Voice ID, AI Chatbot y AI Concierge. Asimismo, la marca presentó a CloID, su robot doméstico, como uno de sus protagonistas.

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Por su parte, Anker anunció la unificación de sus unidades de negocio bajo la nueva filosofía Anker For You / Anker For Home, que centra sus soluciones en las personas y en los ecosistemas de hogar inteligente. Entre sus anuncios destacó MindBase, una solución que busca llevar una casa más allá de la conectividad para convertirla en un espacio verdaderamente inteligente.

La marca Dobot presentó propuestas de robots cuadrúpedos personalizables, por ejemplo, con apariencia de pandas o dinosaurios. Además, fue de las pocas empresas en mostrar precios, que van de los mil 600 a los 3 mil euros por unidad.

Huawei exhibió su ecosistema de gadgets para el hogar inteligente. También, como parte de las propuestas enfocadas en el confort del hogar, se presentaron marcos digitales como Aura Frames, que desde hace alrededor de un año se distribuyen en México.

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Entre las novedades, se presentaron robots humanoides que combaten. Foto: Especial

Drones y robots sorprenden en IFA

En el tema de drones, como ya es costumbre, DJI realizó exhibiciones de las capacidades de sus vehículos ligeros no tripulados para entretenimiento y también presentó drones de gran tamaño destinados a la industria agroalimentaria, entre otros usos.

De este modo, un sinfín de empresas se dan cita en esta exposición, que plantea una expansión de las posibilidades de la tecnología y la innovación. Un ejemplo es UniTree, que sorprendió con demostraciones de peleas entre robots humanoides.

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