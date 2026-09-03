Berlín, Alemania. Anker, considerada la empresa número uno a nivel mundial en sistemas de carga para dispositivos móviles, anunció la unificación de sus diversas marcas, con el objetivo de consolidarse como un ecosistema que abarca desde el entretenimiento (con audífonos) y las soluciones de seguridad y creatividad, hasta los hubs de IA local para el hogar inteligente.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa oficial, Jacky Jia, Chief Marketing Officer de Anker Innovations, dijo que la tecnología ha evolucionado hacia dispositivos más inteligentes y autónomos, por lo que los consumidores esperan soluciones sencillas.

De esta manera, las marcas Anker (carga), Eufy (smart home), Soundcore (audio), Anker SOLIX (energía solar y almacenamiento) y EufyMake (impresión y creatividad), que anteriormente se conocían de manera individual, se integrarán paulatinamente bajo una sola marca: Anker.

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Entrevistado en IFA, la feria anual de tecnología más importante de Europa, Rafael Tapia Flores, Marketing Manager de Anker para México, comentó: “IFA es muy importante para Anker porque, además de que es el foro en el que se presenta la unificación de marca, se anunció un portafolio amplio de productos centrado en dos aspectos: la casa y el uso personal de la tecnología”.

De este modo, en la feria de tecnología que se realiza esta semana en Berlín se presentaron las estrategias Anker For You y Anker For Home. La primera se enfoca en tecnología de uso cotidiano y personal, como cargadores, powerbanks y audífonos; en contraparte, Anker For Home se basa en dispositivos y soluciones que permiten monitorear y controlar los hogares inteligentes.

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La empresa de tecnología de consumo integrará sus unidades de carga, energía, audio y hogar inteligente, además de presentar nuevos cargadores, powerbanks y soluciones para el hogar. Foto: Especial

Novedades de Anker para México

Aunque Anker tiene alrededor de 14 años de actividad, durante los cuales ha diseñado y desarrollado productos principalmente en Asia y Estados Unidos, la empresa llegó a Latinoamérica hace tres años, específicamente a Brasil, Colombia y México, explica Tapia.

“A nivel mundial, Anker es la marca número uno en carga móvil y, en Europa, es la número uno en ventas de audífonos true wireless. En especial, México es un mercado con potencial muy alto a nivel de negocio. Tenemos cargadores con pantalla, audífonos con cancelación de sonido que tienen un récord Guinness, proyectores y también soluciones de seguridad”, indica.

En cuanto a los anuncios realizados en IFA que llegarán a México durante la segunda mitad del año, Tapia confirmó la llegada de diversas powerbanks, entre ellas una con sistema de enfriamiento propio, lo que ayuda a que el celular se cargue de manera más eficiente. También arribarán diferentes modelos de audífonos y cargadores.

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Entre las principales innovaciones de los productos de Anker están sus cargadores y powerbanks con pantalla, en la que se muestra información sobre cómo se está cargando el equipo, su temperatura y el tipo de dispositivo conectado. En el área de audio destaca el chip THUS, que es el primer procesador desarrollado internamente por la compañía con el objetivo de incrementar la calidad del audio y la claridad en las llamadas.

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