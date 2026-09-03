¡WhatsApp tendrá nuevos estilos de fondos! Si eres de los que ama darle un toque único a sus chats, entonces debes conocer esta actualización que ya está siendo probada por usuarios de la versión Beta.

Pero además, otra ventaja de la actualización será la posibilidad de modificar el color de las burbujas de los mensajes para darle una apariencia divertida a cada conversación.

Si quieres saber cuándo llegarán a tu dispositivo, en Techbit te lo explicamos.

¿Cuáles serán los nuevos fondos animados de WhatsApp?

De acuerdo con WABetainfo, sitio especializado en la difusión de novedades de la app, esta actualización de fondos animados ha sido revelada en la versión beta de iOS (26.31.10.74).

Gracias a ello, es posible saber que la nueva selección de fondos se organizará en cinco categorías, con las cuales WhatsApp buscará ofrecer diferentes estilos visuales:

Destacados

Naturaleza

Animados

Minimalista

Garabatos

Cada una ofrecerá propuestas diferentes y coloridas para personalizar el estilo de los chats.

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Particularmente, la categoría “Animados” será una de las destacadas en la actualización porque incorporará movimientos reproducidos en segundo plano. De esa manera, el fondo obtendrá una apariencia dinámica, sin convertirse en un punto de distracción al momento de escribir un mensaje.

Y al igual que el resto de fondos, esta nueva selección podrá aplicarse de manera individual o en todas las conversaciones.

Además, como lo mencionamos anteriormente, la app permitirá ajustar el color de las burbujas conforme el tema seleccionado, homologando el estilo pero haciendo un contraste necesario para facilitar la lectura.

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WhatsApp incluye nuevas opciones de personalización. Foto: WABetainfo

Importante: por el momento, los nuevos fondos animados se encuentran disponibles para usuarios iOS adscritos a la versión Beta de WhatsApp; mientras que en Android aún siguen en pruebas.

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¿Cómo cambiar el fondo de un chat en WhatsApp?

Aunque estos nuevos fondos aún no llegan a usuarios generales, se sabe que el proceso para configurarlos será el convencional:

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Entrar en "Ajustes"

Ir a "Apariencia"

Seleccionar "Estilo predeterminado del chat"

Escoger el fondo, ajustarlo y confirmar

Ahora bien, para configurar el estilo en un chat individual y no de manera predeterminada en todos, se deberán realizar los siguientes pasos:

Entrar al chat

Tocar la foto de perfil del usuario

Buscar el botón "Estilo del chat"

Seleccionar el fondo, ajustar y confirmar

WhatsApp trabaja en llevar esta actualización de fondos a los dispositivos Android. Foto: Unsplash

¿Los nuevos fondos de WhatsApp llegarán a todos los usuarios?

Según la información de WABetainfo, aunque el despliegue actual de los nuevos fondos animados ha comenzado en iPhone, eventualmente estarán disponibles en usuarios con dispositivos Android.

En dicho sistema operativo, las pruebas se llevarán a cabo con las categorías Destacados, Doodle y Minimalista. Y tal como se ha detectado en iOS, también podrían llegar con efectos animados.

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