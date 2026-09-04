La Acer Nitro Lite 16 puede ser una alternativa que vale la pena considerar. Amazon México tiene en descuento el modelo NL16-71G-5595, equipado con componentes pensados para ofrecer un buen desempeño en tareas exigentes.

La configuración disponible combina un procesador Intel Core i5-13420H de 13ª generación, 16 GB de memoria RAM DDR5, almacenamiento SSD NVMe de 512 GB y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB de memoria GDDR6.

¿Por qué vale la pena comprar la laptop Acer Nitro Lite?

Uno de los principales argumentos para considerar esta computadora es su tarjeta gráfica. La NVIDIA GeForce RTX 4050 cuenta con 6 GB de memoria dedicada, por lo que la Nitro Lite puede ser una opción interesante para quienes quieren jugar en PC sin tener que recurrir a una computadora de escritorio.

Además, la pantalla de 16 pulgadas ofrece resolución de 1920 x 1200 píxeles, formato 16:10 y una frecuencia de actualización de 165 Hz. Esta última característica resulta especialmente atractiva para videojuegos de ritmo rápido, donde una mayor tasa de refresco puede ayudar a conseguir una experiencia visual más fluida.

Otro punto a favor es que Acer incluye 16 GB de RAM DDR5, una cantidad que permite trabajar con varias aplicaciones abiertas y realizar multitarea con mayor comodidad.

El almacenamiento corre a cargo de una unidad SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 GB. Además de ofrecer espacio para instalar programas y algunos juegos, este tipo de unidad proporciona tiempos de carga más ágiles que los discos duros tradicionales. Acer señala que las unidades SSD NVMe PCIe 4.ª generación de esta familia pueden alcanzar velocidades de lectura y escritura de hasta 7 GB/s.

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Aunque su apellido "Nitro" deja claro que está dirigida al gaming, la computadora no está limitada a los videojuegos. El procesador Intel Core i5-13420H, los 16 GB de RAM y el SSD de 512 GB también pueden resultar útiles para tareas como navegación web, videollamadas, trabajo de oficina, programación, edición de fotografías y otras actividades que requieren mayor capacidad de procesamiento.

Además, incluye Windows 11 Home, conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, HDMI, tres puertos USB y conexión Ethernet, de acuerdo con las especificaciones oficiales de Acer.