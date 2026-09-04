Hay diseñadores que hacen ropa y otros que convierten un vestido en un acontecimiento. Elie Saab pertenece definitivamente al segundo grupo. Sus creaciones han acompañado algunas de las apariciones más memorables sobre la alfombra roja y ahora, por primera vez, ese universo de glamour se acerca al fast fashion de la mano de H&M.

La firma sueca anunció su próxima colaboración con la casa de alta costura libanesa, una alianza que promete trasladar algunos de los códigos más reconocibles de Saab a un guardarropa mucho más amplio. La propuesta incluirá moda para mujer y hombre, además de zapatos y accesorios.

El resultado está pensado para quienes alguna vez han visto uno de los espectaculares vestidos de Elie Saab sobre una alfombra roja y han pensado: “quiero uno así”. Solo que esta vez, el sueño se acerca un poco más al clóset cotidiano.

H&M anuncia a Elie Saab como su nueva colaboración. Foto: Cortesía H&M, Mario Sorrenti

¿Cómo será la colección de Elie Saab y H&M?

Si hay algo que podemos esperar de esta colaboración es que el minimalismo no será precisamente el protagonista. La colección apuesta por el lado más glamuroso del diseñador, con vestidos de gala, encajes, lentejuelas, acabados brillantes y sastrería de cortes definidos.

Vestidos de noche, lentejuelas y encaje forman parte de la nueva colaboración de H&M x Elie Saab. Foto: Cortesía H&M, Mario Sorrenti

Las lentejuelas aparecen con efectos degradados, mientras que el encaje aporta ese aire romántico que forma parte del ADN de Saab. También habrá prendas separadas que permiten llevar el brillo fuera de una ocasión especial, además de piezas de tailoring que equilibran la propuesta con una estética más pulida.

La colección H&M x Elie Saab estará disponible a partir del mes de octubre. Foto: Cortesía H&M, Mario Sorrenti

Las primeras imágenes de la colección muestran precisamente ese contraste: vestidos de noche y piezas llenas de destellos conviven con pantalones, blazers, tops estructurados y otras prendas que pueden integrarse de distintas maneras a un armario. Entre los detalles que recorren la propuesta también aparecen los monogramas característicos de la firma.

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Y no se trata únicamente de una colección femenina. La propuesta también contempla menswear, calzado y una selección de accesorios, lo que convierte la colaboración en una especie de guardarropa completo inspirado en el universo de Elie Saab.

La colección también contará con menswear. Foto: Cortesía H&M, Mario Sorrenti

También podremos ver accesorios como calzado y cinturones. Foto: Cortesía H&M, Mario Sorrenti

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Del bridalwear a la alfombra roja

Antes de convertirse en uno de los nombres más reconocibles de la alta costura, Elie Saab comenzó construyendo su reputación en Beirut, especialmente con sus diseños de bridalwear. Con el paso de los años, su nombre se convirtió en sinónimo de vestidos de noche cargados de detalles, siluetas femeninas y una estética pensada para momentos importantes.

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Su relación con la alfombra roja terminó de consolidar esa imagen. Actrices y celebridades han elegido sus diseños para premieres, premios y grandes eventos, haciendo de sus vestidos una parte importante de la conversación de moda.

Actualmente Elie Saab es una de las casas de alta costura líderes en el mundo. Foto: Cortesía H&M, Mario Sorrenti

Ahora, esa estética se encuentra con una de las colaboraciones más esperadas de H&M: una fórmula que durante años ha acercado el trabajo de grandes diseñadores a un público mucho más amplio. La colección de Elie Saab sigue esa tradición, pero con un ingrediente especialmente atractivo: llevar el glamour que normalmente vemos bajo los reflectores a escenarios mucho más cotidianos.

¿Cuándo estará disponible Elie Saab x H&M en México?

La espera tendrá fecha de término. La colección ELIE SAAB H&M llegará a México y Colombia el 22 de octubre de 2026, tanto en tiendas seleccionadas como a través de la tienda en línea de H&M.

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Así que si ya tienes en mente ese vestido cubierto de lentejuelas, una pieza de encaje o el blazer perfecto para construir un look de noche, más vale comenzar a hacer espacio en el clóset. La colección será de disponibilidad limitada y, considerando que hablamos de una colaboración con uno de los nombres más reconocidos de la alta costura, algunas de las piezas más llamativas podrían convertirse rápidamente en las más buscadas.

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