Originalmente creadas por el médico alemán Klaus Märtens, tras sufrir una lesión en el tobillo esquiando en 1945, las botas Dr. Martens son un hito dentro de la escena urbana por su estética desafiante: suela AirWair, acabados de piel y cordones amarillo vibrante.

Hasta hace unos días, esta marca sólo podía encontrarse en tiendas europeas, lo que elevaba su costo por la importación, y en algunos puntos de venta mexicanos, aunque con disponibilidad limitada de stock. Sin embargo, acaba de anunciar su tienda en línea con envíos nacionales.

Tras salir físicamente de nuestro país en 2022, Dr. Martens regresa con algunos de sus modelos clásicos de botas, zapatos, mocasines y también añade sandalias. Para celebrarlo, mantiene descuentos especiales y aquí te los presentamos para que vayas armando tu 'wish list'.

Dr. Martens regresa a México pisando con estilo

Por muchos años en Internet existieron páginas que usurpaban la identidad de Dr. Martens para cometer estafas en el mercado mexicano. Hoy, este problema desaparece con su tienda en línea, oficial y verificada por la marca global.

Diseñadas para venderse a precio bajo entre obreros y posteriormente adoptadas por movimientos de contracultura como los skinheads y punks, estas famosas botas de cuero tienen, por primera vez en su historia en México, un sitio e-commerce con productos, lanzamientos y noticias exclusivas para los consumidores.

Y al igual que cuando tenía presencia física en nuestro país, la firma se prepara para volver a abrir una tienda en la colonia Roma de la Ciudad de México. Con esta estrategia de expansión, busca seguir acercando a nuevas generaciones a su historia y universo de productos.

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Hay que recordar que, además del calzado, su catálogo incluye productos de limpieza para zapatos, cordones, calcetines y hasta bolsos, maletines, tarjeteros y monederos de piel. De momento, dichos artículos no se encuentran disponibles en la nueva tienda en línea, pero podrían ser integrados a futuro.

Las botas Dr. Martens tienen un detalle peculiar de hilo amarillo en la suela. Foto: Cortesía Dr. Martens

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¿Qué zapatos Dr.Martens se venden en la tienda en línea de México?

Para consentir al mercado mexicano, Dr. Martens trae de regreso siluetas clásicas como la 1460, 1461, Jadon, Adrian y Lowell, en cuero smooth, ambassador, virginia y pisa. Revisa bien qué acabado de piel prefieres, pues varían en textura, acabado, grosor y precio.

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También cuenta con modelos Quad, para quienes disfrutan las plataformas. Entre ellos se encuentran sus zapatos 1461 y las sandalias Gryphon.

Todos los estilos se venden en varias tallas para hombres y mujeres. Para que tengas a la mano una guía, los precios de estos zapatos son los siguientes:

Sandalias: desde $2,700

Zuecos: desde $3,780

Mocasines Adrian: desde $4,050

Botas 1460: desde $4,590

Botas Jadon III con plataforma: desde $5,670

Botines Lowell: desde $5,130

Zapatos 1461: desde $3,780

Zapatos Lowell: desde $4,860

Además, la nueva tienda en línea mantiene activa una promoción de envío en gratis a todo México sin mínimo de compra. Y de igual manera, ofrece pagos a meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Dr. Martens creó la tecnología de suela AirWair. Foto: Cortesía Dr. Martens

Y si eres fan de la firma, seguramente sabrás que es un calzado que los primeros días de uso debe amoldarse. Por eso, el nuevo sitio web integra una guía con tips como usar calcetines gruesos, masajear la piel, usar cremas ablandadoras de cuero o llevar taloneras.

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