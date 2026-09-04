Culiacán, Sin. A 4 de Sep.- La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, afirmó “no vamos a ser cómplices, ni a proteger a nadie”, al hablar de los casos del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y del senador, Enrique Inzunza Cazarez, por lo que mantienen expectantes de lo que resuelva la autoridad judicial federal.

En una visita a Sinaloa para celebrar reuniones con la estructura de su partido en compañía de la recien electa comisionada estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Imelda Castro Castro, dijo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, espera que se resuelva la situación de ambos, para definir lo de su militancia.

Subrayó que los partidos, no son jueces para resolver la inocencia o culpabilidad de algunos de sus miembros, por lo que esperan que la Fiscalía General de la República concluya sus investigaciones abiertas en relación de Rocha Moya e Inzunza Cazarez.

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Montiel Reyes, respondió que en el caso de los escoltas que fueron asignados por la Guardia Nacional, a la senadora con licencia, Imelda Castro, fue a través de una valoración que los partidos que van en alianza, lo platicaron con ella.

Aludió que se conoce la situación que se vive en Sinaloa en el tema de la inseguridad, por lo que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo a dado prioridad al restablecimiento de la tranquilidad en coordinación con las autoridades estatales.

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