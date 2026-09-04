La senadora y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República, Geovanna Bañuelos, se reunió con el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, con quien abordó la situación de seguridad en Zacatecas, de forme específica del ataque con coche bomba ocurrido en el municipio de Ojocaliente.

Durante dicho encuentro, la legisladora expresó su preocupación y solidaridad con las personas afectadas por la explosión de un coche bomba frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, hecho que dejó 11 personas lesionadas y daños en diferentes viviendas e inmuebles de la zona.

La legisladora petista por Zacatecas agradeció al funcionario su disposición con el fin de atender directamente este hecho y destacó que este viernes estará en Zacatecas junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, para informar a la ciudadanía y dar seguimiento puntual a las investigaciones y acciones que se implementen ante dicho acontecimiento.

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“Reconozco y agradezco la atención inmediata del secretario Omar García Harfuch. La presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gabinete de Seguridad en Zacatecas demuestra que el Gobierno de México no dejará sola a nuestra entidad y que existe un compromiso firme para esclarecer estos hechos y garantizar la seguridad de las familias zacatecanas”, indicó.

Para Bañuelos, la seguridad requiere coordinación, inteligencia y resultados. “El trabajo que encabeza Omar García Harfuch ha permitido fortalecer la actuación conjunta de las instituciones y avanzar en el combate a los grupos delincuenciales. Reconozco su compromiso y profesionalismo, porque la meta debe ser siempre la construcción de la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas”, concluyó.

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