Para el cantante de K-pop Evan, hay varias experiencias que han marcado su vida. Una de ellas fue su paso por ENHYPEN, la famosa banda surcoreana con la que debutó en la música y alcanzó fama internacional; la otra ocurrió cuando tuvo que enfrentarse al cáncer siendo todavía un niño.

Aunque por años mantuvo esta etapa en secreto, en una reciente entrevista para Weverse Magazine, el artista abrió su corazón y confesó que fue diagnosticado cuando cursaba el cuarto grado de primaria.

“Creo que es hora de que hable de esto. No lo he mencionado desde que me convertí en cantante, pero en cuarto grado me diagnosticaron linfoma maligno", dijo al medio.

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Evan explicó que toco comenzó con malestares parecidos a los de un resfriado, pero con el paso del tiempo estas molestias se intensificaron, por lo que tuvo que ir hasta el hospital.

"No paraba de toser, y pensé que era un resfriado y no le di mucha importancia; luego, cuando estaba jugando al fútbol, di cuatro o cinco pasos y de repente no podía respirar. Más tarde, en el hospital, me enteré de que era cáncer”.

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Sumado al shock por la noticia, el tratamiento para combatir la enfermedad no fue sencillo, pero el sufrimiento de su madre y ver partir a otros niños de su edad le dieron fortaleza para salir adelante.

“Veía morir a mis amigos y no dejaba de pensar: ‘Quiero vivir tanto, quiero volver a casa’”.

Además de su familia, Evan tuvo otra gran compañera: la música. Y es que, solía participar en cada uno de los concursos de talento que se organizaban en el hospital.

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"Tocaba la guitarra e incluso los presentaba. Soñaba con ser cantante desde que tenía seis años, pero para ser honesto, en ese entonces no tenía la capacidad mental para siquiera pensar en eso”, recordó.

Finalmente, el idol logró superar la enfermedad, pero la recuperación no terminó cuando dejó el hospital, pues volver a convivir con sus amigos representó otro reto para él.

Después del tratamiento tenía mucha menos energía y tuvo que soportar las burlas que recibía por la pérdida de su cabello.

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“Pude seguir con mi vida, pero reintegrarme con mis amigos no fue fácil. Tenía mucha menos energía, y como mi cabello aún estaba creciendo después de la quimioterapia, se burlaban mucho de mí”, contó.

Por fortuna, la vida le tenía deparado un futuro mucho más brillante, una carrera exitosa y el cariño de miles de fans alrededor del mundo.

Ahora, Evan se encuentra promocionando su primer disco como solista "Death of Me", cuyo lanzamiento está programado para este próximo lunes 7 de septiembre.

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