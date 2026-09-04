La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió peligros para la libertad de expresión ante la denuncia de Morena en el Instituto Nacional Electoral (INE) contra TV Azteca.

A través de un comunicado, expresó su preocupación y detalló que dicho partido político pide quitar y suspender contenidos de "La Casa de los Mañosos", parodia del programa de televisión "La Casa de los Famosos México", creada con apoyo de inteligencia artificial (IA) y difundido en esta televisora.

El presidente de esta Sociedad, Pierre Manigault, afirmó que su caso "plantea cuestiones importantes acerca de los límites de la intervención de las autoridades electorales frente a contenidos de ámbito crítico, humorístico y satírico, de forma especial cuando involucran a actores políticos".

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Agregó que las autoridades electorales deben actuar dentro de sus atribuciones y con respeto a la libertad de expresión. "La crítica, el humor político y la sátira, aún cuando resulten incómodos para quienes ejercen el poder, forman parte del debate democrático y no deben convertirse en objeto de censura institucional".

Aunado a lo anterior, la presidenta para la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, comentó que les preocupa cualquier mecanismo empleado con el fin de restringir contenidos periodísticos o expresiones críticas debido a su corte político.

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"El Estado debe garantizar un entorno en el que los medios de comunicación puedan investigar, informar y cuestionar a quienes ejercen el poder, sin temor a que las instituciones sean utilizadas para silencias esas voces", dijo.

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Finalmente, la Sociedad Interamericana de Prensa pidió al Instituto Nacional Electoral que, ante cualquier decisión relacionada con estos últimos contenidos, se apegue a las garantías de la libertad de expresión y de prensa. "La crítica al poder es un componente de la sociedad democrática", concluyó.

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TV Azteca acusa censura de Morena

El pasado 31 de agosto, TV Azteca dio a conocer que Movimiento de Regeneración Nacional levantó una denuncia en el INE, en la cual pide retirar el contenido difundido de "La Casa de los Mañosos" y suspenderla.

"Pero fiel a su estilo, en lugar de responder a la crítica, Morena intenta callarla. Sátiras como estas le incomodan porque cuestionan y exhiben a sus narcopolíticos. Por eso ahora pretende utilizar al INE para sacarla de circulación", dijo.

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Cuestionó que desde cuándo dicha autoridad electoral le corresponde decidir qué puede difundir un medio de comunicación. "La crítica, el humor y la sátira también son formas legítimas de cuestionar el poder", declaró.

¿Qué es La Casa de los Mañosos?

La parodia de "La Casa de los Famosos México" fue estrenada el 27 de julio de 2026, el premio no son 4 millones de pesos, más bien fuero y las y los participantes son diferentes políticos morenistas:

Abelina López

Adán Augusto López

Andrea Chávez

Andrés Manuel López Beltrán

Arturo Ávila

Citlalli Hernández

Cuauhtémoc Blanco

Félix Salgado Macedonio

Layda Sansores

Marina del Pilar

Rocío Nahle

Rubén Rocha Moya

Estrenan capítulo en YouTube cada lunes a las 19:30 horas.

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