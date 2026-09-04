En lo que respecta a la industria automotriz, México comparte muchas similitudes con otros países en Latinoamérica. Debido a esto, tenemos una nutrida oferta, cualquiera que sea la opción que estemos buscando.

Las motocicletas no son la excepción. En suelo nacional tenemos de todo tipo de cilindradas.

Hablamos de Bajaj, la firma de motocicletas originaria de India que ha invertido fuertemente en nuestro país para convertirse en una de las referentes de las motos de baja y media cilindrada.

Una de sus propuestas es la Bajaj Dominar 400, una motocicleta que recientemente tuvimos oportunidad de probar y que nos dejó una sensación de algo que ya es conocido, pero no por eso ha dejado de evolucionar.

Foto: Benito Martínez Gil

Casi 40 hp Dominar 400

La Bajaj Dominar 400 utiliza un motor monocilíndrico de 373.27 cc, refrigerado por líquido, que desarrolla 39.9 hp a 8,650 rpm25.8 lb-pi de torque. Está asociado a una transmisión de 6 velocidades.

En la práctica, la potencia se siente suficiente para ciudad y permite salir con facilidad cuando encontramos un espacio entre el tránsito. También nos gustó el sonido del escape, pues tiene un tono que por momentos hace pensar que estamos arriba de una motocicleta de mayor cilindrada.

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A pesar de sus 184.5 kg, no se siente particularmente complicada de mover una vez que tomamos velocidad. De hecho, uno de los aspectos que más nos gustó fue su agilidad y la confianza que transmite.

Con mis 1.75 metros de estatura, la posición también me resultó cómoda. En los altos podía controlar bien la moto y nunca tuve esa sensación de estar peleando con el peso.

Foto: Benito Martínez Gil

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La suspensión pasó una prueba muy chilanga

Durante la prueba también nos encontramos con algo inevitable en Ciudad de México: un bache. Y no precisamente uno pequeño.

El impacto fue suficientemente fuerte como para pensar que con una motocicleta más ligera o con una suspensión menos capaz probablemente habría perdido el equilibrio. No voy a decir que la Dominar 400 pasó como si nada porque el golpe se sintió, pero la moto no se desestabilizó y en ningún momento sentí que perdería el control.

Ahí ayudó su configuración con horquilla invertida adelante y monoamortiguador Nitrox atrás. También incorpora frenos de disco en ambos ejes con ABS.

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Más allá de lo que diga una ficha técnica, fue una situación que me permitió comprobar el por qué ña gente confía en ella.

Foto: Benito Martínez Gil

Una fórmula que Bajaj ya conoce demasiado bien

La Dominar 400 funciona, pero Bajaj lleva varios años utilizando una fórmula muy similar. Estéticamente esta generación no propone un cambio suficientemente importante como para verla y pensar inmediatamente que estamos frente a algo completamente nuevo.

Sí existen actualizaciones. La Dominar 400 2026 incorpora tablero digital con Bluetooth y 4 modos de manejo, por ejemplo. Sin embargo, tampoco considero que la nueva pantalla sea un elemento que por sí mismo transforme la experiencia.

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Foto: Benito Martínez Gil

Precio y competencia de la Bajaj Dominar 400

La Bajaj Dominar 400 2026 cuesta $98,499 pesos en México, aunque actualmente la marca publica un precio promocional de $94,499 pesos.

Por precio y prestaciones entra en una zona interesante del mercado mexicano, donde existen alternativas naked y sport touring de cilindrada similar. También tiene competencia dentro de la propia Bajaj, particularmente con la Pulsar NS400Z, que utiliza el mismo desplazamiento de 373.27 cc y se coloca por debajo de los $100,000 pesos.

Foto: Benito Martínez Gil

Después de probarla, creo que la Dominar 400 no necesita reinventar sus argumentos para seguir siendo una motocicleta interesante. Tiene potencia, es cómoda, ágil y su suspensión respondió cuando realmente la necesité.

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El problema es que la fórmula ya la conocemos. Bajaj ha evolucionado equipamiento y tecnología, pero quizá el siguiente paso para la Dominar no debería ser solamente agregar funciones a la pantalla, sino darle una evolución estética que también permita sentir que estamos frente a una nueva generación.

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