KIA amplía su oferta de vehículos eléctricos en México con el EV3, un SUV compacto que combina un diseño de inspiración futurista con una propuesta enfocada en autonomía, tecnología y practicidad para el uso diario, enfocándose en una nueva era de diseño para la marca.

El KIA EV3 se distingue a primera vista por el uso de líneas rectas y una interpretación moderna del lenguaje de diseño Opposites United. En la parte frontal destacan los grupos ópticos verticales, mientras que la parte posterior incorpora calaveras colocadas en los extremos de la carrocería, elementos que contribuyen a darle una apariencia robusta pese a sus dimensiones, y que combina detalles en negro mate con gris satinado en los bajos de la carrocería para generar contraste visual, especialmente en los colores verde o azul.

Foto: Bruno Dagio. El Universal

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Un interior tecnológico

Puertas adentro, el KIA EV3 apuesta por una cabina que es moderna y sofisticada dado el uso de materiales y colores. El puesto de conducción integra que ya conocemos de otros modelos de la marca, con un tamaño de casi 30 pulgadas donde se puede ver el cuadro de instrumentos, un panel para ajustar el climatizador y la pantalla de infoentretenimiento. Algo a destacar es que, pese a ello, conserva botones y perillas para las funciones más recurrentes.

El tablero está forrado en tela en la zona más cercana a los ocupantes, mientras que el resto es de plástico duro de buena calidad, que combina texturas para un ambiente minimalista. En general, la cabina destaca por colores neutros que ayudan a este tipo de atmósferas. Por su parte, llama la atención la configuración de la consola central, pues está al nivel del piso con portavasos y cargador inalámbrico mientras que del descansabrazos se puede acceder a botones para sistemas de seguridad.

Foto: Bruno Dagio. El Universal

El espacio para pasajeros también es generoso, que en esta prueba de primer contacto desde Pesquería hasta San Antonio viajamos tres personas, lo que vuelve más realista el uso de un vehículo en cuanto a la cajuela y asiento trasero. Hablando del primero, el equipaje de mano de los tres cupo de buena manera y ayuda que el piso tiene dos niveles de altura, lo que ayuda a que se pueda almacenar de mejor manera. En la parte trasera, el espacio para piernas y cabeza es amplio debido a la silueta cuadrada del KIA EV3 además de tener buena distancia entre ejes. A ello se le suman salidas de aire acondicionado, puertos USB y descansabrazos para tener las mismas comodidades que adelante.

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Para la ciudad y para viajes

Al arrancar el camino, desde la fábrica en Pesquería, nos aguardaban unos 500 kilómetros de recorrido hasta San Antonio, Texas. La ruta fue vía Nuevo Laredo para cruzar la frontera, con temperaturas que superaban los 40°C, lo que obligó a usar el aire acondicionado a buena velocidad para mantener a los tres pasajeros cómodos. Esto puede parecer un reto para un eléctrico, pues podría pensarse que no llegaríamos al punto establecido para recargar ya en EUA.

En un inicio, como pasajero, lo más destacable además de la habitabilidad, fue la respuesta de la suspensión ya que está bien ajustada para las condiciones de camino que tenemos en nuestro país. Ya detrás del volante, se nota una buena aceleración, natural en un eléctrico, pero que transmite control en todo momento, sin jalones bruscos. Los 201 caballos de fuerza son suficientes para su cometido además de que, mediante las paletas detrás del volante, se puede ajustar el nivel de regeneración en tres fases o decidir activar el one pedal drive para una conducción sin necesidad de pisar el pedal del freno y que permite recuperar energía de vuelta a la batería para alargar la autonomía.

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Foto: Bruno Dagio. El Universal

Hablando de ello, la versión SXL del KIA EV3 tiene un rango de hasta 605 kilómetros por carga, mientras que la EX tiene 436 kilómetros de rango dado que el paquete de baterías es más chico. En esta ruta manejamos la variante tope de gama, lo que nos permitió llegar a Laredo, Texas aún con el 22% de carga. Ahí fue donde el auto se conectó a un supercargador de Tesla, ya que usa el puerto NACS, que en una hora se recuperó el 98% de la batería a una velocidad promedio de 120 kWh.

El hecho de que KIA haya decidido adoptar este tipo de entrada es algo que facilita el uso del EV3 tanto en ciudad como en autopistas y carreteras ya que la red de cargadores de Tesla es amplia y rápida, lo que suma puntos al momento de planear un viaje como éste.

Foto: Bruno Dagio. El Universal

Tras aproximadamente 10 horas de viaje, con las comodidades que un road trip requiere y a velocidades legales es que comprobamos que un viaje largo es posible en un eléctrico, donde el KIA EV3 parte de $689,700 para la versión EX, mientras que la SXL tiene un precio de $767,700, cifra que es correcta para todo el nivel de equipo, seguridad y desarrollo de ingeniería que hay bajo la carrocería de este eléctrico fabricado en México.

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