Una fuga de gas natural se registró este viernes en calles de la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que trabajadores que realizaban labores para sustituir una tubería de drenaje de una vivienda golpearan accidentalmente una línea subterránea de 63 milímetros.

El incidente ocurrió en el cruce de Sierra Vertientes y Cofre de Perotes, donde se movilizaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y personal de Gas Naturgy para controlar la emergencia.

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La fuga fue contenida mediante la colocación de una prensa, mientras trabajadores de la empresa realizan la sustitución del tramo de tubería dañado. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

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