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Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba a bordo de un vehículo particular en calles de la colonia Exhipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc.
El ataque ocurrió en el cruce de Sebastián Bach y Juventino Rosas, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encontraron a la víctima con heridas producidas por disparos de arma de fuego. Sobre uno de sus hombros permanecía su perro.
De acuerdo con los primeros reportes, los agresores fueron dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes después de disparar escaparon del lugar.
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Tras el homicidio, la zona fue acordonada y se dio aviso al Ministerio Público, mientras agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciaron las investigaciones para identificar y detener a los responsables.
De forma preliminar se indicó que la víctima sería Luis Rodríguez, alias “El Chilaquil”, señalado como presunto integrante de La Unión Tepito, habría sido buscado por autoridades desde marzo pasado, cuando elementos de la SSC realizaron un cateo en un domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero. En aquella ocasión fue detenida su esposa, mientras que “El Chilaquil” logró escapar.
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