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Cuautitlán Izcalli, Méx. - Víctor Manuel Sixtos Vázquez, conocido en el mundo artístico como Farath Coronel "La Diabla", fue localizado sin vida la mañana de este viernes en el fraccionamiento Bosques del Lago.
El hombre de 41 años de edad, quien era conocido como vidente en un programa de televisión, presentaba heridas de bala cuando policías municipales de Cuautitlán Izcalli lo localizaron.
Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL confirmaron que el cadáver localizado dentro de una vivienda en Bosques del Lago se trata de Víctor Manuel Sixtos Vázquez.
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Por estos hechos no hay personas detenidas y el cadáver del hombre será trasladado al anfiteatro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli informó en sus redes sociales que atendieron el reporte vecinal para brindar auxilio por una persona lesionada por arma de fuego.
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Paramédicos municipales valoraron al herido y este ya no presentaba signos vitales.
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JACL/cr
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