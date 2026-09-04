Un mexicano, de 48 años, se declaró culpable este viernes de su participación en un entramado de lavado de dinero de aproximadamente cuatro millones de dólares procedentes del narcotráfico en Estados Unidos, que fueron transferidos en criptomonedas a México, informó el Departamento de Justicia.

Carlos Erick Vázquez González aceptó su papel en una organización de "intermediarios financieros" que recaudaba ganancias del narcotráfico en diversas ciudades de Estados Unidos para, posteriormente, blanquear ese dinero y enviarlo a México utilizando criptomonedas, según documentos judiciales.

El acusado recibió cerca de 4 millones de dólares provenientes de estas actividades ilícitas en una billetera de criptomonedas bajo su control, para después mover rápidamente los fondos con el objetivo de ocultar su origen.

Asimismo, Vázquez González vendía las criptomonedas a cambio de dólares estadounidenses en México y entregaba el efectivo al intermediario que había gestionado la recolección de las ganancias en Estados Unidos.

Por su participación en el entramado, percibió una comisión estimada de 40.000 dólares.

Vázquez González se declaró culpable del delito de conspiración para el lavado de dinero en un tribunal federal de Kentucky.

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La audiencia de sentencia está programada para el 17 de diciembre y se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión.

La investigación del caso estuvo a cargo de la oficina de la DEA en Lexington (Kentucky). EFE

amv/rrt

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