Aguascalientes, Ags.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe del caso del diputado de Morena Zenyazen Escobar, quien fue encontrado muerto con un impacto de arma de fuego en la comunidad de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional, Veracruz.

"La Fiscalía General de la República, como saben, atrajo el caso y van a investigar. En el momento que tengan más avances, por supuesto les pedimos que lo informen y lo informamos", afirmó.

Esta mañana se reportó el fallecimiento del diputado morenista Zenyazen Escobar García, quien también se desempeñó como secretario de educación del exgobernador veracruzano, Cuitláhuac García.

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Antes de su llegada a la rendición de cuentas en Aguascalientes por su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria federal evitó pronunciarse sobre las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó que México no tiene nada que ofrezca Estados Unidos más que "tamales calientes y tomates".

"Imposible acerle daño a gobierno cercano al pueblo"

Sheinbaum declaró que un gobierno que está cerca del pueblo, es imposible que le hagan daño. En San Luis Potosí, acusó ataques contra su administración.

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"Que sepa el pueblo de San Luis Potosí que estamos aquí siempre, cerca de ustedes, que un gobierno que está cerca del pueblo, es imposible que alguien le haga daño.

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"Miren que hemos vivido campañas sucias, hemos vivido campañas en redes sociales hechas con bots, con robots comprado con dinero. Prácticamente en la mayoría de los medios de comunicación en contra del gobierno", dijo.

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La mandataria federal presumió que, de acuerdo con encuestas, "andamos con un apoyo del 70% en el país y eso es por no traicionar al pueblo".

Destacó diversas acciones de su gobierno en salud, educación, vivienda, agua, infraestructura, seguridad y programas sociales, entre otros.

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En un evento previo en Zacatecas, Sheinbaum advirtió que "no hay ningún grupo de robots en las redes sociales que pueda hacernos daño".

"Nunca va a haber divorcio entre el pueblo y su gobierno. No hay campaña sucia, no hay ningún grupo de robots en las redes sociales que pueda hacernos daño porque estamos unidos, el gobierno y el pueblo de México", expresó.

Al agradecer a Sheinbaum la visita y refrendar su apoyo "en las buenas, en las malas y en las peores", el gobernador Ricardo Gallardo externó que en la entidad quieren que siga el cambio.

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"Y en el país queremos que siga la transformación", dijo el mandatario potosino.

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Sheinbaum auxilia a adulta mayor

Durante el segundo informe de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizado en la Arena Potosí de la capital potosina, una mujer adulta mayor se desvaneció entre la multitud al acabar el evento.

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La Arena Potosí registró un lleno total para la presentación del informe, por lo que a la salida se concentró una gran cantidad de personas.

En medio de las intensas temperaturas que superaron los 30 grados que se registraron durante la tarde, la mujer comenzó a sentirse mal y después perdió el conocimiento casi cuando cruzaba por el lugar la mandataria federal.

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Al percatarse de la situación, Sheinbaum detuvo su paso y se acercó hasta el lugar donde se encontraba la adulta mayor para auxiliarla mientras se coordinaba la llegada de personal especializado.

Tras el incidente, comenzó a pedir a las personas que se encontraban alrededor que dieran espacio, con el objeto de permitir que la mujer pudiera respirar y recibir atención.

Permaneció junto a ella y, mientras esperaba la llegada de los servicios de auxilio, la tomó de la mano y estuvo pendiente de su estado, además de ayudar a organizar a quienes se encontraban alrededor para evitar que la multitud se aglomerara.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, auxilia a una adulta mayor que se desvaneció durante su gira de rendición de cuentas en San Luis Potosí. Foto: Especial

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