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Ciudad Victoria, Tamps.— Con una inversión estatal y federal cercana a los 8 mil 900 millones de pesos y proyectos estratégicos como la sede de la Agencia Nacional de Aduanas, el Tren Saltillo-Nuevo Laredo y la modernización del Puente Internacional III, el gobernador Américo Villarreal Anaya inició en Nuevo Laredo una gira que lo llevará a los 43 municipios de Tamaulipas.
El recorrido se extenderá durante septiembre y concluirá el próximo día 28. El mandatario prevé asistir, en promedio, a dos informes de gobierno municipales por día para revisar avances, pendientes y las acciones que se desarrollan en cada región.
En Nuevo Laredo, uno de los principales polos económicos y logísticos del estado, los Programas para el Bienestar benefician a más de 57 mil habitantes, mientras que su derrama anual ha registrado un crecimiento de 190 por ciento.
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A la inversión y los programas sociales se suman proyectos de infraestructura ferroviaria, energética y aduanera que buscan aprovechar la posición estratégica de la ciudad fronteriza y fortalecer su actividad económica.
“El objetivo es claro: que la fortaleza logística y económica de Nuevo Laredo se traduzca en más inversión, más empleo y, sobre todo, en una prosperidad compartida, que alcance y toque todos los sectores sociales”, afirmó Villarreal Anaya.
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Tras el inicio de la gira en Nuevo Laredo, el gobernador visitó Nueva Ciudad Guerrero, Mier y Miguel Alemán. En Nueva Ciudad Guerrero, informó que la inversión estatal y federal acumulada se acerca a los 649 millones de pesos.
Los recursos en ese municipio se han destinado a programas sociales y obras de agua, drenaje, vialidades, educación, salud y seguridad.
“Estamos atendiendo de inmediato con programas sociales, pero también lo estructural, con obras de agua, drenaje, vialidades, educación, salud y seguridad”, dijo.
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El gobernador explicó que el recorrido por Tamaulipas busca contrastar los compromisos de los gobiernos municipales con los resultados obtenidos, revisar directamente las necesidades de cada región y reforzar los proyectos pendientes.
“Con los ayuntamientos tenemos comunicación permanente; las y los presidentes municipales han tenido y tienen en mi gobierno el mejor aliado”, expresó.
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Villarreal Anaya tiene previsto completar la gira por los 43 municipios de Tamaulipas el próximo 28 de septiembre, en un recorrido que contempla la revisión de resultados y acciones conjuntas entre los gobiernos federal, estatal y municipales.
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