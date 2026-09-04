Erik Lira ya tenía todo hecho con el AS Mónaco de Francia, pero su traspaso al club monegasco se cayó de última hora porque no pudieron liberar la plaza de extranjero necesaria para que llegara el mexicano, por lo que se deberá de quedar unos meses más con el Cruz Azul.

El gran Mundial de Lira con México lo colocaron como un gran candidato a salir hacia Europa, algo que sigue siendo una gran probabilidad después de las declaraciones de Filipe Luís, director técnico del cuadro francés.

Aunque el traspaso no se pudo concretar en este verano, el estratega brasileño no quita el dedo del renglón y aseguró que pedirá al mexicano para la siguiente ventana de transferencias.

"Hombre, por supuesto. Siempre quiero a los grandes jugadores a mi lado", dijo para FOX respecto a la posibilidad de si buscará al tricolor para invierno.

"No pudo ser, no pudo venir, pero yo seguiré empujando por él cada mercado que se abra", añadió.

Emociona cómo Filipe Luís se expresa de Erik Lira, deja muy en claro que en el mercado de invierno irán nuevamente por él.



Ojalá esto motive a Erik a exigirse al máximo y elevar aún más su nivel. pic.twitter.com/rEFdg3CUWv — Piojismo (@Piojismo1906) September 5, 2026

Es tanto el interés del ex futbolista por el mediocampista mexicano que se deshizo en elogios cuando habló de él, luego de haber vencido al PSG.

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"Lira para mí es top, top, top, top, top. Tiene nivel de Europa. De hecho, si veis el partido Flamengo-Cruz Azul, le puse una marca individual. Nunca, casi nunca hago esto", afirmó.

Ahora, Erik Lira debe de mantener su gran nivel para seguir atrayendo interés europeo y poder dar el salto en el mercado de invierno.