Para Andrew Lloyd Webber hay una cosa que todos los jóvenes deberían hacer antes de elegir el camino que seguirán en la vida, experimentar.

Y es que, según el compositor británico, no hay mejor manera de descubrir quiénes somos y qué queremos que probando distintas opciones y aprendiendo de los errores que esto conlleva.

“No tengan miedo de descubrir quiénes son”, dijo durante su participación en “México Siglo XXI 2026”, evento organizado por Fundación Telmex.

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Y es que, Lloyd Webber sabe bien de lo que habla, pues su camino profesional estuvo marcado por decisiones que lo llevaron por rumbos que, en un principio, no tenía contemplados.

El creador de musicales como “Cats” y “El Fantasma de la Ópera” contó que, aunque a los 17 años tuvo la posibilidad de estudiar Historia en Oxford, una invitación para escribir una obra escolar lo acercó al mundo teatral. Esta experiencia lo llevó a trabajar con Tim Rice en lo que después se convertiría en "José el Soñador".

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A partir de ese proyecto llegaron algunas de sus obras más reconocidas; sin embargo, reconoció que el camino creativo no siempre fue sencillo y que incluso sus primeros trabajos estuvieron marcados por errores y dudas.

Como ejemplo, recordó que luego de escribir "Cats", varios ejecutivos le aseguraron que no debía convertirse en un musical, tiempo después esta obra se transformó en uno de sus mayores éxitos.

El compositor, quien se definió como perfeccionista, insistió en que probar distintas opciones permite descubrir qué se quiere hacer y quién se quiere ser, y una vez que lo sabes... hay que compartirlo.

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“Si ustedes saben qué quieren ser en la vida, búsquenlo y si lo logran, regrésenlo a la sociedad… aquí sigo y tengo 80, sigo”, agregó.

Durante el encuentro, Lloyd Webber también adelantó que uno de sus próximos proyectos teatrales estará relacionado con la historia de la Mona Lisa, cuya fama mundial aumentó después del robo de la obra de Leonardo da Vinci del Museo del Louvre.