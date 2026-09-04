El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la tarde de este viernes personal de transportación coordinó un corte de 10 minutos en la Línea 1, con la finalidad de rescatar a una mujer que cayó a la zona de vías de la estación Chapultepec.

De acuerdo con información del Metro compartida a EL UNIVERSAL, el incidente ocurrió alrededor de las 17:40 horas.

De acuerdo a una familiar de la mujer que cayó a las vías, el incidente se originó cuando esta sufrió una convulsión. De forma inmediata, se solicitó personal de Seguridad Industrial e Higiene y el arribo de una ambulancia. La persona fue retirada hacia el local de primeros auxilios.

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Los paramédicos reportaron la muerte de la mujer al sufrir una descarga eléctrica en la zona de vías. Por lo cual se dio aviso al Ministerio Público para la investigación correspondiente.

Al momento, la circulación de los trenes es continua en la Línea 1 y en el resto de la red.

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JACL/cr