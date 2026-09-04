Atizapán de Zaragoza, Méx. - La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que las primeras investigaciones sobre el caso de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, establecen que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” suponían que contaba con una cantidad de dinero millonaria en “criptomonedas” y esperaba encontrarla en el departamento, lo que refirieron como “una caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins”.

Las indagatorias de la FGJEM establecen que presuntamente Diego Sebastián “N” le ofreció a Gerardo “N” 2 millones de pesos “por la ayuda”.

Después de presuntamente cometer el crimen, Diego Sebastián “N” se trasladó a un restaurante de la Ciudad de México para comer tacos y, cuando vio que ya no había servicio, se retiró con destino a la colonia Del Valle.

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El multihomicidio ocurrió la noche del martes 2 de septiembre. Foto: Instagram camiloseptimomx

Fue a las 00:40 horas del miércoles 2 de septiembre cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fue notificada del caso y al departamento ubicado en el fraccionamiento Grand Viure llegaron agentes a la 1:05 de la mañana para comenzar con las diligencias del caso y concluyeron a las 04:25 horas.

“En el segundo nivel del inmueble se localizó el cuerpo de un masculino de 38 años de iniciales J.S.M.O., con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, amordazado con cinta adhesiva industrial y maniatado en un sofá al interior de la recámara principal”, narró la Fiscalía mexiquense.

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La esposa de Jonathan, Ana Paula, fue hallada en el baño de esa misma habitación, quien estaba en estado de gestación y se encontraba amordazada y maniatada. “Sobre sus piernas, una menor de 3 años, ambas con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica”.

A Aleyda, de 21 años de edad y trabajadora doméstica, la hallaron en el primer nivel de la casa, sobre una cama, maniatada y con un disparo de arma de fuego en la parte superior de la espalda y base de la extremidad cefálica.

Jonathan Meléndez y su familia fueron sepultados en Naucalpan. (04/09/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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“Por último, fue localizado en un baño de ese mismo nivel un canino hembra con el hocico envuelto con cinta adhesiva de color gris y disparo de arma de fuego en la cabeza”, explicó la Fiscalía mexiquense.

En otra de las habitaciones encontraron a un menor de edad de aproximadamente cinco años de edad, el cual fue entregado a sus abuelos por parte de la policía municipal.

“En el marco del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes y anteponiendo el interés superior de la niñez y en el momento oportuno, esta Fiscalía buscará recabar su entrevista. Hasta el momento, el niño no ha sido presentado para valoraciones psicológicas y de trabajo social ante el personal especializado de esta Fiscalía”, puntualizó la institución.

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El intervalo de muerte de las cuatro personas oscila de las 17:30 a las 20:00 horas, de acuerdo a las indagatorias del caso.

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