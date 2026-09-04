Tlalnepantla.- En vehículo blindado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llegaron Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" al Penal de Barrientos, para ser presentados ante un juez por su probable participación en la muerte de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo y de su esposa e hija, así como de una trabajadora.

Poco antes de las 9:00 de la mañana salieron escoltados por unidades de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional desde el Complejo Central de la Fiscalía del Estado de México, en Toluca.

El plazo constitucional de 48 horas para resolver la situación jurídica de ambos se vence este viernes, a las 10:00 de la mañana, de acuerdo con lo precisado por la FGJEM.

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Los dos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en espera de la audiencia inicial de formulación de imputación.

Los cuerpos de Jonathan, su esposa Ana Paula, su hija Sofía y una trabajadora doméstica de nombre Aleyda, fueron hallados sin vida el pasado martes 1 de septiembre dentro de un departamento ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.

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De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía mexiquense, los cuerpos fueron encontrados con heridas de bala.

🚨 Así fue la llegada al Penal de Barrientos de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, implicados en el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa, hija y una trabajadora.#VIDEO: Arturo Contreras | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/UpqWsHK50G — El Universal (@El_Universal_Mx) September 4, 2026

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