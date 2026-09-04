La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que con lo que ha informado la Fiscalía General de la República (FGR), hasta el momento no hay investigaciones contra el senador Adán Augusto López ni contra Andrés Manuel "Andy" López Beltrán por presunto huachicol fiscal.

En su conferencia mañanera de este viernes 4 de septiembre en el 52o Batallón de Infantería de la 11/a Zona Militar, Sheinbaum Pardo mencionó que "Andy" no es servidor público.

"No hay investigaciones hasta donde nos ha informado la Fiscalía y la Fiscalía pues tiene que informar, hay varias líneas de investigación que las hemos informado aquí (...). Alguien pudo haber dicho algo en un testimonio y eso tiene que analizar la Fiscalía; si tiene validez, si tiene alguna prueba o no tiene pruebas(...)", comentó.

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Cuestionada sobre si la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene alguna investigación contra "Andy" y Adán Augusto López, la Mandataria respondió que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador no es servidor público.

"En el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues él no es servidor público. En el caso del senador Adán Augusto, pues él fue secretario de Gobernación y hasta donde tengo conocimiento, no hay ninguna investigación.

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"Sí fuera necesario, la secretaria Buenrostro puede informarlo", dijo.

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Recordó que fue la propia Secretaría de Marina que denunció el caso de huachicol fiscal, vinculada a investigaciones previas que hizo el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero.

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También mencionó la detención del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel por presunto huachicol y el fortalecimiento de fronteras marítimas y terrestres.

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