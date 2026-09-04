El asesinato de Paola Buenrostro fue reclasificado como feminicidio y Arturo “N” fue vinculado a proceso como presunto responsable del crimen, informó la activista Kenya Cuevas al concluir la segunda audiencia del caso, realizada este viernes en el Poder Judicial de la Ciudad de México.

“Hoy se clasificó como feminicidio. Se debe reconocer que cuando la Fiscalía escucha, tiene un impacto distinto”, señaló Cuevas, quien fue amiga y testigo del transfeminicidio de Paola Buenrostro.

La activista calificó la resolución como un día histórico para las personas trans en México y para su acceso a la justicia. Destacó que durante la audiencia se tomó en consideración el trabajo sexual como trabajo y la recomendación relacionada con el caso de Vicky Hernández, referente internacional en materia de transfeminicidio.

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Previo a la audiencia, Cuevas denunció actos de violencia en su contra y de otras activistas, además de señalar que había recibido amenazas de muerte. También exigió justicia y la vinculación a proceso de Arturo “N”.

Durante las protestas, activistas trans realizaron pintas en las oficinas centrales de la Policía de Investigación. Ante las manifestaciones y los hechos violentos registrados durante la última semana, elementos del agrupamiento Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, equipados con cascos y escudos, fueron desplegados para resguardar las instalaciones y prevenir daños.

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Victoria Sámano, directora de la asociación Lleca, cuestionó el actuar de la Fiscalía y afirmó: “Nosotras no somos violencia, violencia es esta Fiscalía que no reconoció la identidad de género de Kenya Cuevas y Paola Buenrostro”.

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Las activistas también reiteraron su exigencia de destituir a Brenda Bazán, fiscal de investigación del delito de feminicidios, a quien señalaron por haber clasificado inicialmente el asesinato de Buenrostro como homicidio.

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Al salir de la segunda audiencia, Kenya Cuevas agradeció el acompañamiento de las personas que se manifestaron para exigir justicia y el respeto a la identidad de género de las víctimas.

En el exterior del Poder Judicial de la Ciudad de México permaneció un operativo de policías antimotines, mientras activistas y compañeras de Cuevas continuaron con acciones de protesta mediante la colocación de mensajes de denuncia y solidaridad con las mujeres trans víctimas de violencia.

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