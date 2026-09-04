Un nuevo capítulo del Clásico Capitalino está por escribirse sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario.

Este viernes 4 de septiembre, los Pumas y el América se vuelven a ver las caras en uno de los partidos más importantes y pasionales de futbol mexicano.

En duelo correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil, el equipo auriazul y las Águilas se enfrentan en CU esta noche.

Con el orgullo de la Ciudad de México de por medio, las auriazules y las azulcremas miden fuerzas en el segundo compromiso de la sexta fecha de torneo.

Las dirigidas por Roberto Medina encaran el compromiso con la obligación de confirmar el importante momento que atraviesan.

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Luego de las primeras cinco fechas, las universitarias ocupan la tercera posición del Grupo B, gracias a los nueve puntos que han sumado con sus triunfos sobre el Necaxa, el Querétaro y las Chivas.

Aunque, las derrotas con el León y el Pachuca no les permite tener más unidades para seguir de cerca al América.

Sin embargo, esta es su oportunidad de acercarse a las actuales campeonas en la clasificación.

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El América es, junto con las Tigres, el único equipo del Apertura 2026 que ha ganado todos los juegos que se han disputado hasta el momento.

Las Águilas vencieron al Santos, al Cruz Azul, al Puebla, al Necaxa y al Tijuana, por lo que se encuentran en el primer sitio de su sector con 15 unidades, con la mejor ofensiva (28) y la mejor defensiva (-2).

El último partido que perdió el conjunto de Ángel Villacampa fue el 14 de mayo ante el Monterrey, en la ida de la final del Apertura 2026.

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Desde entonces, acumula nueve partidos al hilo, de Liga MX, Copa de Campeones de la Concacaf y Campeón de Campeones, sn conocer la derrota.

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