Metrópoli | 04-09-26 | 13:24 | Actualizada | 04-09-26 | 13:38 |

A 24 horas de iniciado el bloqueo, estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Puebla mantienen cerrada la circulación en vialidades del .

Las manifestantes señalaron que permanecerán en el lugar hasta obtener una respuesta favorable a sus demandas. Pese a las inclemencias del tiempo, las estudiantes continúan con la protesta, apoyadas por varios autobuses y casas de campaña instaladas en la zona.

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Foto: Especial
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La movilización ha afectado severamente la circulación vehicular en el primer cuadro de la ciudad. Además, permanece suspendido el servicio del Trolebús en el tramo que corre de Tasqueña a la Central Camionera del Norte.

Hasta el momento, las normalistas mantienen su postura de permanecer en el sitio en espera de una respuesta de las autoridades.

afcl

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